День на свежем воздухе — счастливый день. Куда отправиться за эмоциями? В «Палникс»

Пока лето на Урале скорее «получается»: солнечные дни радуют свердловчан, парки переполнены. А если хочется отдохнуть от города? Вариант всего в 20 минутах езды от центра и в 5 минутах от «Меги».

Конно-спортивная база и стрелковый клуб коттеджного поселка «Палникс» всегда рады принять гостей. Там регулярно организуют катание на лошадях и игры в страйкбол для детей и взрослых. Отличный способ разнообразить досуг, подвигаться, подышать свежим воздухом и получить положительные эмоции.

Недавние летние праздники — День защиты детей 1 июня и День России 12 июня — прошли на базе весело и многолюдно. В развлечениях на природе приняли участие более ста человек. Одни только учились кататься на лошадях, другие уже скакали уверенной рысью. Кстати, иппотерапия («лечение лошадьми») во всем мире признана прекрасным способом реабилитации после травм, восстановления психического равновесия, она прекрасно работает как на детях, так и на взрослых.

Страйкбол — не менее веселое и приятное времяпрепровождение, игра помогает выплеснуть эмоции и перезарядиться, к тому же это прекрасная кардиотренировка.

Также на территории спортивно-оздоровительного клуба «Палникс» есть физкультурно-игровой комплекс площадью 1,3 Га, на котором оборудованы беговые дорожки и площадка для воркаута.

Дополняют такой полезно-спортивный отдых живописные беседки для отдыха, прекрасные пейзажи, чистый воздух, возможность вкусно перекусить и просто пообщаться в тишине, на фоне лугов и леса.

Увидеть площадки и записаться на занятия с лошадьмии на страйкбол на природе можно в WhatsUp +7 9920017930.

Схемы и расположение спортивного кластера «Палникс» можно посмотреть на сайте sk.palniks.ru