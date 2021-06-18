Как правильно конфликтовать? Разбираемся, когда прямая конфронтация приносит пользу

Искусство конфликта облегчает жизнь. Иногда разъяснить свою позицию, пусть даже в весьма обостренной ситуации, лучше, чем продолжать молчать.

Конфликты нас пугают, ведь это весьма ожесточенное выяснение обстоятельств, при котором нередко задевают чувства людей. Но порой они просто необходимы для прояснения ситуации и даже улучшения отношений. Для такого позитивного эффекта важно владеть искусством конфликта, уметь делать это правильно.

Что такое конфликт?

Конфликт предполагает столкновение противоположно направленных целей, идей, интересов, позиций, мнений двух или более людей. Конечно, конфликтовать сам с собой может и каждый отдельно взятый человек (вплоть до решения того, чем сейчас заняться, съесть торт или пойти на тренировку), но такая ситуация, как правило, быстро разрешима (если все иначе — речь идет уже о расстройстве личности)

Среди всех видов конфликтов, прямых или косвенных столкновений двух или более сторон/точек зрения, можно выделить самые частотные, они и легли в основу своеобразной классификации.

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Классификация конфликтов:

1. Межличностный

Два человека делят что-то: объект может быть любым, от куска хлеба до авторства на популярный бестселлер. Заинтересованных всего двое, хотя у каждого может быть группа поддержки.

2. Конфликт между личностью и группой

С одной стороны человек, с другой — от двух людей до бесконечности. Предмет конфликта может быть самым разным, от материального до идейного.

3. Межгрупповой конфликт

Две группы людей делят между собой что-то или кого-то. Суть все та же: непримиримая готовность сражаться за свое.

4. Конфликт понятий

Ситуация, когда два человека или две группы людей остро спорят относительно какого-либо понятия, убеждения. То есть объект конфликта нематериален. Решить его в этом случае часто особенно сложно.

5. Конфликт стилей

Стороны могут иметь одно мнение по какому-то вопросу, но считать, что раскрывать его/доносить информацию нужно по-разному. Мотивы конфликтующих могут быть разными. Например, учителя в школе хотят, чтобы дети лучше сдали экзамен, но предпочитают совершенно разные стили преподавания.

6. Конфликт восприятия реальности

Конфликтную ситуацию вызывает разное видение одного и того же. В конце концов, все мы видим этот мир со своей колокольни, но некоторые забывают об этом и начинают конфликтовать, часто бессмысленно.

7. Конфликт интересов

Очень частый тип конфликта. Личная заинтересованность в принятии какого-то решения, которое в итоге может быть вредным для компании/общества.

8. Конфликт ролей

Противоречие между разными ролями людей/компаний. Мотивы конфликтующих могут быть разными, но ситуация накаляется по мере того, как одна из ролей становится более важной или востребованной.

9. Конфликт внутренних установок

Тот самый внутриличностный конфликт, когда человек не может договориться с самим собой. Решать ситуацию порой разумнее с психологом.

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В чем суть? Есть ли польза от конфликта?

Если конфликтующие стороны ведут себя вежливо, в рамках закона и этических норм, любой конфликт, даже в острой стадии, может принести плоды. Стратегия поведения в конфликте должна быть гибкой: отстаивать свои интересы, при этом слушая другую сторону. Правильно выстроенный конфликт в итоге может изменить точку зрения на многое, перестроить взаимодействие, улучшить ситуацию.

1. Разрешение противоречий

Решать спорную ситуацию и отстаивать свой интерес в столь острой форме иногда необходимо. Только так часто раскрывается весь букет противоречий. А без этого разобраться со множеством вопросов просто невозможно.

2. Возможность искренне общаться

Высказав второй стороне все, что думаешь и все, чего хочешь, испытываешь огромное облегчение. Да, можно говорить напрямую, не прибегая к преуменьшениям, манипуляции и прочим весьма утомительным способам взаимодействия.

3. Ясность в отношениях

Мы не согласны. Мы готовы биться за свое мнение до конца. Мы имеем аргументы. Четкость в диалоге, даже когда речь идет про конфликтную ситуацию, очень ценна.

4. Отстаивание позиций конфликтующих сторон

Уметь решать конфликтную ситуацию очень важно. При нормальном течении жизни первые навыки решения таких вопросов приходят в детстве, с годами совершенствуясь. Иногда правильно выйти на стадию конфликта, чем бесконечно молчать.

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фото: pixabay.com

Как решить конфликт?

1. Держи удар. Стратегия «Соперничество»

Если вы готовы конфликтовать по полной и отстаивать свое мнение до последнего — это ваш путь. Выйти из конфликта на этой стадии равно проиграть, так что нужно держать удар и давать сдачу. Если оба соперника слышат друг друга, компромисс будет найден.

Так как интересы серьезны, конфликт может продолжаться долго, но принятое в итоге решение станет максимально правильным.

2. Стратегия уклонения от конфликта, или «отложи конфликт на потом»

Если вы не сильны в отстаивании своей точки зрения в конфликтах, не готовы к столкновению прямо сейчас или понимаете, что ваших аргументов недостаточно, можно уклоняться от прямого столкновения. Плюс в том, что нередко ситуация разрешается сама собой, без острой фазы откровенного спора. Конечно, этот способ подходит далеко не для всех ситуаций.

3. Разбор полетов в конструктивном ключе. Стратегия «Сотрудничество»

Стороны готовы решать конфликт и слышать друг друга. Это максимально правильный подход к конфликту, когда важно не доказать собственную правоту/важность, а прийти к единому максимально правильному решению.

4. Идти на взаимные уступки. Стратегия «Компромисс»

Стратегия решения конфликта схожа с предыдущей, с тем отличием, что стороны готовы отступать чуть больше и быть чуть более мягкими.

5. Стратегия «Приспособление»

Назвать это способом решить конфликт нельзя. На самом деле одна из сторон только наступает на горло собственной песне, что в итоге приведет к новой вспышке, более серьезной.

Недопустимое поведение конфликтующих сторон

Правильно решать конфликты умеют немногие. Подобранные аргументы, отсутствие оскорблений и перехода на личности, недопустимость даже мысли о рукоприкладстве или вмешательстве в острый конфликт третьей, более сильной стороны — основа грамотного решения проблемы.

Важно понимать, что конфликты — естественная часть любых отношений, без них нет роста. Люди боятся идти на конфликт, так как считают, что только усугубят проблему. Но грамотный конфликт — это противостояние двух равных сторон, каждая из которых имеет право высказаться и делает это. В максимально вежливой форме.

Если становится понятно, что конфликт перетекает в насилие (необязательно физическое, это могут быть моральные страдания одной из сторон), важно остановиться, вспомнить о самоуважении и любви к самому себе. Противника также следует уважать, если любить не получается.

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