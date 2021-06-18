«Выстрел себе в ногу». Непривитых сотрудников смогут отстранить от работы и не платить

После скачка заболеваемости власти потребовали вакцинировать 60% работников в сфере услуг. Тех, кто отказывается, смогут отстранять без сохранения зарплаты. У рестораторов же и так кадровый дефицит.

В Москве работодатели в сфере услуг и общепита смогут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые отказались от обязательной вакцинации. Пойти на такие меры позволяет действующее законодательство, рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов после встречи с властями Москвы.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила вакцинировать от коронавируса 60% работающих в сфере обслуживания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты, образования и культуры. Если организация не выполнит требование о вакцинации сотрудников, штраф составит до 50 тыс. руб. для ИП, до 300 тыс. руб. для организаций, а за повторные нарушения грозит штраф до 1 млн руб. либо приостановка работы на три месяца, говорил руководитель Главконтроля Евгений Данчиков.

При этом, как сказали «Коммерсанту» два ресторатора, в отрасли и так серьезный дефицит работников.

У нас некому работать. Отстранять дееспособного работника — это все равно, что стрелять самому себе в ногу, — констатирует собеседник издания.

В Московской области также не будут допускать к работе водителей такси и автобусов, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Их отключат от агрегаторов после 15 июля, заявил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов всех водителей такси, которые не прошли вакцинацию. Срок — 15 июля, то есть срок 15 июля, когда все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию, — сказал он.

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett заявили, что поддерживают необходимость вакцинации и принимают меры, чтобы повысить долю вакцинированных водителей.

заявил, что в город пришел новый штамм коронавируса, который быстрее распространяется и тяжелее переносится больными. 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин, что в город пришел новый штамм коронавируса, который быстрее распространяется и тяжелее переносится больными.