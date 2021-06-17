«Более агрессивный, тяжелее переносится». Собянин заявил о новом штамме Covid-19 в Москве

«То, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет, новый штамм действует. Пробивает значительно больше иммунитет человека».

Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, пришел новый штамм, который быстрее распространяется и тяжелее переносится, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, на встрече с предпринимателями сферы общепита мэр добавил, что в городе действует новый штамм коронавируса, который сильнее пробивает иммунитет.

К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека, — добавил он.

В считанные дни число заболевших выросло с 3 тыс. до 7 тыс., а по предварительным данным, за последние сутки прибавилось уже более 9 тыс. новых случаев.