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«Более агрессивный, тяжелее переносится». Собянин заявил о новом штамме Covid-19 в Москве

«Более агрессивный, тяжелее переносится». Собянин заявил о новом штамме Covid-19 в Москве
Иллюстрация: Блог Собянина

«То, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет, новый штамм действует. Пробивает значительно больше иммунитет человека».

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, пришел новый штамм, который быстрее распространяется и тяжелее переносится, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, на встрече с предпринимателями сферы общепита мэр добавил, что в городе действует новый штамм коронавируса, который сильнее пробивает иммунитет. 

К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека, — добавил он. 

В считанные дни число заболевших выросло с 3 тыс. до 7 тыс., а по предварительным данным, за последние сутки прибавилось уже более 9 тыс. новых случаев.

Мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям, — заключил Собянин.

Автор: Андрей Пермяков
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