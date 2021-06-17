На Эгейское море уже через неделю можно будет улететь прямо из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 июня каждый четверг будет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в греческий Ираклион. Стоимость билетов — от 36 тыс. до 41 тыс. руб. в одну сторону.

Чтобы попасть на самолет, туристам придется не позднее чем за 24 часа до вылета заполнить специальную электронную анкету, которая содержит QR-код, необходимый для въезда в страну. Он выдается при наличии как минимум одного документа из нижеприведенного списка:

сертификат о завершении вакцинации, сделанный не позднее чем за 14 дней до даты въезда; отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 с переводом на английский (должен быть сделан не ранее чем за 72 часа);

справку о перенесенном COVID-19 и выздоровлении;

справку о наличии антител, с переводом на английский язык;

справку о вакцинировании препаратом, признанным в Греции (Pfizer, Moderna, Sputnik V, AstraZeneca, Johnson&Johnson).

Сертификат о вакцинации должен быть выдан государственным органом и оформлен в соответствии с действующим законодательством. Помимо английского для сертификата допускаются французский, немецкий, итальянский, испанский и даже русский языки.

Требования по наличию соответствующих справок касаются взрослых путешественников и детей старше 5 лет. Как отмечают в пресс-службе Кольцово, при прохождении через государственную границу Греции возможно выборочное проведение тестирования на SARS-CoV-2.

В случае положительного результата тестирования туристам придется провести 14 дней на карантине в определенных правительством учреждениях, — рассказали в аэропорту.

Напомним, на текущий момент из Екатеринбурга есть прямые рейсы в такие зарубежные города, как Каир, Дубай, Шарджа, Ереван, Минск. Ранее DK.RU сообщал об открытии прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Черногорией и Израилем. Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот»), открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга.

Кроме того, стало известно, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.