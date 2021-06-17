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Путин получил, что хотел, а Байден лучше Трампа. В США оценили итоги встречи президентов

Путин получил, что хотел, а Байден лучше Трампа. В США оценили итоги встречи президентов
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Путин получил то, чего жаждал, — легитимность на международной арене». Как американская пресса оценивает итоги переговоров Байдена и Путина, чем довольны и чем нет.

#НОВОСТИ

От долгожданного саммита президентов России и США 16 июня в Женеве, по-большему счету, не ждали ничего особенного. Хотя и Кремль, и Белый дом заявили, что переговоры были полезными, прорыва в отношениях не получилось, а итогов было немного, кроме договоренности вернуть послов. Американские СМИ по-разному оценили итоги встречи. 

Путин получил то, чего жаждал, — легитимность на международной арене, — делает вывод Bloomberg

Джо Байден назвал Россию «великой державой» и «гордой» нацией, чем улучшил пренебрежительное отношение бывшего президента Барака Обамы к России как к «региональной державе», и отчасти этого и хотел Владимир Путин, пишет издание. Хоть Байден и показал, что не может не оказать давление на Путина из-за ситуации с правами человека в России. 

Путин получил признание, которого он хотел от Байдена, и в Москве воспринимают саммит как успешный, говорит руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Путин не боится Байдена, он ехал на встречу с ним ничем не рискуя, а закрепившийся за ним на Западе имидж диктатора российскому президенту «наплевать», делает вывод в статье для New York Times приглашенный автор, спецкор «Коммерсанта» Елена Черненко. 

В то же время отказ американской стороны от совместной пресс-конференции президентов USA Today посчитала лишением Путина имиджа равного по статусу, а по итогам саммита «Америка вернула себе часть потерянной гордости». США получили нужную им «процедуру очищения, следя за тем, как их лидер вел трезвые и необходимые переговоры, не унижая себя или свою страну», считает издание.

Автор: Андрей Пермяков
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