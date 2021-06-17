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Муниципалитет расторг контракт на ремонт дорог с компанией экс-депутата Карапетяна

Муниципалитет расторг контракт на ремонт дорог с компанией экс-депутата Карапетяна
Иллюстрация: iStock

МКУ «Городское благоустройство» расторгло контракт с компанией ДСК «Строймеханизация», которая должна была отремонтировать 10 участков дорог в разных районах Екатеринбурга за 180 млн руб.

#ТОРГИ#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Информация о расторжении договора появилась на сайте госзакупок, сообщает ЕАН. Онованием для такого решения стало уклонение подрядчика от выполнения работ в срок и с надлежащим качеством.

По контракту ДСК «Строймеханизация» должна была отремонтировать десять участков:

  • улицу Локомотивная (автодорога в пос. Компрессорного завода) с транспортной развязкой у Компрессорного завода;
  • улицу Эстонская;
  • улицу Главную от транспортной развязки «УралНИИсхоза» до улицы Механизаторов;
  • улицу Братская;
  • бульвар Самоцветный;
  • переулок Рижский;
  • улицу Громова от улицы Академика Бардина до улицы Начдива Онуфриева;
  • улицу Начдива Онуфриева от проезда Решетникова до улицы Академика Постовского;
  • улицу Академика Постовского;
  • автомобильную дорогу по улице Викулова от автодороги по улице Татищева до улицы Крауля.

Автодорожная компания выиграла право проводить работы, снизив первоначальную стоимость контракта с почти 210 млн до 180 млн руб. По условиям договора, закончить работы дорожники должны были к 15 сентября 2021 г.

Контракт между МКУ «Городское благоустройство» и ДСК «Строймеханизация» был заключен в январе 2021 г. К июню администрация вынесла подрядчику шесть претензий за ненадлежащее исполнение обязательств. 

Заказчиком установлен факт отсутствия и несоответствия размещения дорожных знаков, водоналивных блоков и конусов согласно согласованной схеме организации дорожного движения, — говорится в документах на сайте госзакупок. 

За нарушения, которые обнаружились во время проверок, на ДСК «Строймеханизация» были наложены штрафы на 2,2 млн руб. 

Отметим, ДСК «Строймеханизация» связан с экс-депутатом Законодательного собрания Свердловской области Арменом Карапетяном. Как рассказывал DK.RU, депутатом свердловского Заксобрания Армен Карапетян был избран зимой 2011 г. Он руководил корпорацией «Эмма», а после выборов передал бизнес своему брату Рафику. Согласно базе данных СПАРК, компания «Эмма» получила госконтракты на строительство дорог в объеме более 800 млн руб. Среди них, например, контракт на ремонт бульвара на проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле, ремонт и строительство дорог в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Полевском. Уральские СМИ не раз отмечали, насколько возросли суммы контрактов предпринимателя в самом начале его депутатской карьеры. Например, в 2012 г., когда Армен Карапетян только стал депутатом, суммы были скромнее — 43 млн руб. на ремонт участка дороги Пермь — Екатеринбург, 3,6 млн руб. — на ремонт дорог в Верхней Пышме, 480 тыс. руб. — на монтаж окон в школе.

Ремонтные работы, которые вели компании Карапетяна по контрактам с муниципальными службами, уже вызывали нарекания. Пожалуй, самый известный случай — строительство улицы  Степана Разина в Екатеринбурге. Работы здесь продолжались почти три года (с 2012 по 2015 гг.), хотя должны были закончиться еще в 2013 г. При этом через год после сдачи объекта в эксплуатацию дорога начала разваливаться. 

Весной 2018 г. Армен Карапетян был лишен депутатского мандата за невозврат в бюджет незаконно выплаченных его жене сумм (она значилась на должности помощника депутата и получала зарплату в то время, когда находилась в отпуске за границей), непредоставление сведений в декларации о детях и сокрытие доходов, полученных от бизнеса. 

Автор: Инна Вейн
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