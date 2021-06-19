Уральский производитель поставит компании «Сибантрацит» экскаваторы ЭКГ-12К

Планируется, что землеройные машины будут задействованы для проведения вскрышных работ и подготовки угольных пластов к добыче на Колыванском угольном разрезе.

«ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» — это крупнейший в России производитель оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургии и энергетики. Ежегодно компания поставляет более 50 экскаваторов горнодобывающим компаниям в России в более чем 40 стран мира.

Всего в рамках контракта до конца 2021 г. «ИЗ-КАРТЭКС» поставит угледобывающей компании «Сибантрацит» 5 машин. Они будут задействованы во вскрышных работах и подготовке угольных пластов к добыче на Колыванском угольном разрезе (Искитимский район Новосибирской области).В парке горнодобывающей техники компании уже есть машины производства «ИЗ-КАРТЭКС»: пять экскаваторов ЭКГ-10 и три ЭКГ-12К.

Ранее DK.RU сообщал о том, что в 2020 г. «УЗТМ-КАРТЭКС» продемонстрировал рост всех ключевых финансовых показателей и впервые за последние 14 лет получил чистую прибыль. Она составила 243 млн руб. Заместитель генерального директора по экономике и финансам «УЗТМ-КАРТЭКС» Дмитрий Васильков так прокомментировал событие: