Свердловская область вошла в десятку регионов с развитым событийным туризмом

До пандемии в Свердловскую область приезжали 1,6 млн гостей в год. После введения антивирусных ограничений их стало в два раза меньше. Тем не менее регион остается привлекательным для туристов.

Исполняющая обязанности директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова на пресс-конференции ТАСС рассказала о роли событийного туризма в развитии региона. По ее словам, область вошла в топ-10 российских регионов по событийному туризму.

В этом году в календарь Свердловской области вошли 330 мероприятий, из которых 63 приходятся на летний период. Традиционно на главные события лета приезжают не только россияне из других регионов страны, но и гости из-за границы. Одним из таким мероприятий станет музыкальный фестиваль «Уральская Ночь музыки» 25 июня (хэдлайнеры: «Смысловые галлюцинации», Nautilus Pompilius и «Агата Кристи»), Венский фестиваль музыкальных фильмов с 1 по 24 июля, фестиваля исторической реконструкции «Покровский рубеж» с 10 по 11 июля, а также промышленная выставка Иннопром-2021 с 5 по 8 июля. Хэдлайнерами последней выступят председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, министр экономического развития Итальянской республики Джанкарло Джорджетти и другие.

Ранее DK.RU сообщал, что судьба летних мероприятий остается под вопросом: власти Свердловской области задумались о введении ограничений в связи с ростом числа заразившихся вирусом COVID-19. Как сообщает региональный оперштаб, в области увеличивают число мест для лечения больных. Сейчас в регионе зафиксировано 90568 зараженных, более сотни заболевших в сутки в Свердловской области фиксируют с начала мая 2021 г. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию: