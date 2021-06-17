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DK.RU проведет эфир о пользе инструментов бережливого производства на предприятиях

DK.RU проведет эфир о пользе инструментов бережливого производства на предприятиях
Иллюстрация: Региональный Центр Компетенций

Журналисты DK.RU встретятся в прямом эфире c Александром Казаковым, гендиректором Фонда технологического развития промышленности региона. Узнаем, как можно увеличить эффективность предприятий

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА#НОВОСТИ

Прямой эфир состоится в аккаунте DK.RU в Insragram 22 июня в 16.00. Александр Казаков расскажет зрителям, какие способы увеличения эффективности работы предприятий существуют, что такое бережливое производство, и каких результатов удалось добиться участникам нацпроекта «Производительность труда».

А успехи участников программы действительно впечатляют. Так, в  конце 2020 г. к участию в программе «Производительность труда» присоединилась Урало-Сибирская профильная компания (УСПК). Эксперты Регионального Центра Компетенций (РЦК), работающие на предприятии, предложили ускорить его работу за счет прямой транспортировки продукции по технологическим переделам, минуя склад. В итоге время на изготовление партии продукции удалось сократить более чем в два раза, так как был ликвидирован основной тормозящий производство процесс.

Первоуральский завод комплектации трубопроводов (ПЗКТ) также присоединился к нацпроекту «Производительность труда». После проведения комплекса мероприятий производственные показатели  завода приблизились к идеальным. Выработка изделий за час в смену увеличилась почти вдвое — с 1,75 до 3,2 штук за счет синхронного запуска производства в потоке. А изготовление партии продукта ускорили более чем в 2 раза (с 22,7 до 11 смен) за счет снижения партии передачи заготовок между переделами в потоке, а также благодаря сокращению перемещений и ожиданий в потоке от склада сырья до склада готовой продукции.

С другими кейсами участников нацпроекта «Производительность труда» можно ознакомиться по ссылке.

Если у вас есть вопросы к прямому эфиру с Александром Казаковым, вы можете прислать их на почту konovalova_ma@ek.apress.ru

Автор: Андрей Каяк
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