«Иск удовлетворили, признаков банкротства нет». Арбитраж принял решение по банку «Нейва»

Уральский банк «Нейва» ликвидирован по требованию Центробанка России. 17 июня Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск регулятора.

Сведения о принятом решении содержатся в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Павел Ефремов, который ранее занимал должность зампредседателя правления банка «Нейва», собщил на своей странице в Facebook, что признаков банкротства выявлено не было.

Активы банка полностью покрывают все требования кредиторов, — написал Павел Ефремов.

Как ранее рассказывал DK.RU, банк «Нейва» был лишен лицензии 16 апреля. Это произошло неожиданно. Вкладчики опубликовали обращение к губернатору и Центробанку с просьбой не допустить банкротства банка. Бизнес уверен, что у «Нейвы» есть ресурсы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. DK.RU писал, что «Нейва» был одним из последних успешных частных банков, работавших в регионе.

Несмотря на общественный резонанс, Центробанк подал в суд иск о ликвидации банка «Нейва». Об этом стало известно 17 мая. Собственники банка не стали оспаривать требования регулятора. Как пояснил Павел Ефремов в комментарии с своему посту, он считает это бессмысленным.

Если банк начинает спорить с ЦБ, временная администрация сразу находит «недостатки» в кредитном портфеле банка и досоздает резервы, плюсом переоценят имущество банка в меньшую сторону и вот уже вместо ликвидации возникает банкротство. Вишенка на торте — заявление в МВД на менеджмент и собственников банка, что они своими действиями нанесли банку ущерб и создали угрозу интересам кредиторов. Далее МВД возбуждает уголовное дело и начинает в рамках его формировать состав преступления. Оспаривать резервы по кредитам и оценку имущества в суде занятие бесперспективное — ЦБ мегарегулятор, и его позиция в оценке качества кредитов и оценки имущества является для российского суда финальным решением. На этом круг замыкается, — написал бывшей топ-менеджер «Нейвы». И добавил: — С интересом слежу за развитием событий вокруг Майкопбанка, который пытается оспорить отзыв лицензии. Пока все идёт чётко по этому сценарию.

Отметим, после ликвидации банка акционеры могут рассчитывать на выплату разницы между активами и пассивами на момент отзыва лицензии. Эта сумма составляет около 400 млн руб., сообщал DK.RU. Что касается вкладчиков «Нейвы», они получают страховое возмещение через банк «Открытие» в 14 субъектах РФ. По данным на конец мая, клиентам банка уже выплатили 70% от общей суммы страхового возмещения — в денежном выражении это 3,9 млрд руб.