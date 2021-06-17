Даже если вам немного за 30. Как менять профессию на четвертом десятке

Переходить в другую сферу сложно, но возможно. Если учесть все нюансы, смена деятельности пройдет максимально гладко и даже без финансовых потерь. Рассказываем.

Каждый третий респондент за последние 10 лет сменил профессию, сделать это в будущем хотел бы каждый второй, констатирует опрос HeadHunter : Это тенденция современного мира, сомнений нет, но как стать специалистом в другой сфере максимально успешно и безболезненно?

Возраст в 30 лет определен не случайно. Это именно то время, когда становится понятно, чего удалось достичь в текущей профессии, интересна ли она в принципе. Кому-то не хватает карьерного роста, кому-то денег, кто-то выгорает. Дополняет картину профессионального кризиса кризис возрастной, когда идет переоценка ценностей.

К тому же именно около 30 лет у человека часто меняется семейный статус. Семья и дети диктуют новые условия жизни, для людей становятся важными критерии, на которые раньше внимание не обращали: близость работы к дому, гибкий график, возможность отпроситься в любое время.

Все это меняет представление о профессии и требования к работодателю. Если в 25 лет человек готов был жить в командировках и соглашался на нестабильные премии, сейчас ему хочется баланса и постоянства, а также нередко осознания того, как он своей работой помогает обществу.

Как сменить профессию после 30 лет

Рынок труда в России до сих пор достаточно консервативен. Каким бы ни был ваш опыт на прошлом месте работы, в новой компании на вас, вероятно, будут смотреть как на новичка. По примерным оценкам, при переходе в новую сферу человек теряет до 20% дохода. Есть и хорошие новости: все больше востребованы на рынке кросс-компетенции, опыт на стыке нескольких областей. Так что если спланировать переход грамотно, риски будут минимальны.

Подготовка к переходу

— Стоит действовать плавно. Не увольняйтесь с работы, пока не изучите новую сферу. Составьте финансовый план с учетом того, что доходы могут упасть, накопите «подушку безопасности» на время поиска работы. Учиться, стажироваться и искать вакансии зачастую можно параллельно с основной работой, используйте эту возможность.

— Составьте список знаний, навыков, дипломов, необходимых для входа в профессию. Для этого нужно проанализировать вакансии, представленные на рынке, пообщаться с теми, кто уже работает в этой сфере.

— Соотнесите получившийся список со своим портфолио. Скорее всего, у вас есть все необходимые универсальные навыки (опыт ведения проектов, владение компьютерными программами, переговорные навыки, знание языков) для нового места.

Выпишите те знания и навыки, которые нужно будет получить. Вероятно, это будут именно узкопрофессиональные навыки, за ними нужно идти на курсы.

— В резюме сделайте упор на универсальных компетенциях, которые у вас уже есть. Обязательно напишите сопроводительное письмо, в котором объясните, почему вы хотите поменять сферу и как ваш прежний опыт поможет на новом месте.

Поиск работы

Для того, чтобы получить минимальный опыт, нужно рассмотреть волонтерский проект или практику. Можно присоединиться к стартапу.

Стоит узнать о возможности перехода и внутри вашей компании. В корпорациях это распространенная практика и самый комфортный способ поменять сферу.

Если вы меняете функцию (из HR в ИТ, из маркетинга в HR и т. Д.), ищите предложения в той же отрасли — так вы сможете «продавать» знание рынка. Изменить и отрасль, и функцию будет сложнее.

Также можно искать работу через нетворкинг: расскажите в соцсетях, что ищете новую сферу работы, очень часто это отлично работает.

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