Екатеринбургский девелопер продал виллу за $32,5 млн

Недвижимость находится на побережье в Дубае. Это самая дорогая вилла из реализованных в эмирате за последние шесть лет. У владельца будет свой пляж и хрустальная ванна.

Компания «Форум-групп» построила luxury-виллу в районе Джумейра в закрытой резиденции XXII Carat, состоящей из 22 особняков. Покупатель (имя не известно) заплатил за нее $32,5 млн.

Двухэтажное здание площадью более 12 тыс. кв. м. с семью спальнями выполнено в средиземноморском стиле. В проекте предусмотрены эксклюзивные материалы, мебель лучших европейских брендов и хрустальная ванна. К вилле примыкает собственный пляж, есть бассейн и сад с ландшафтным дизайном.

По данным Arabian Business, вилла девелопера «Форум-групп» стала второй по стоимости в Дубае.

Напомним, один из наиболее значимых текущих проектов «Форум-групп» в Екатеринбурге — «Губернаторский лицей». Компания реализует его в микрорайоне Солнечный к 2023 г. Предполагается, что в состав кластера помимо школы на 1200 мест войдут Центр художественной и эстетической гимнастики и инновационный детский сад.

Ранее DK.RU сообщил, что «Форум-групп» вложит в дороги Перми ₽200 млн, чтобы реализовать там свой проект. В 2013 г. компания приобрела участок в Пермском крае для строительства ТРЦ. Сейчас «Форум-групп» пересматривает планы и меняет формат будущего объекта.

Федеральные власти хотят объединить Екатеринбург, Пермь и Челябинск в агломерацию. Как и ряд других городов-миллионников. Считается, что эта мера поможет выбраться из кризиса. Но план спорный.

Фото в тексте: Arabian Business.