Скоростную трассу Москва — Казань — Екатеринбург продлят до Омска и Новосибирска

Глава «Автодора» рассказал о том, как будет строиться трасса М-12. Государственная компания собирается окупить автомагистраль за девять-десять лет эксплуатации.

В июле 2020 г. премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале реализации проекта скоростной автомобильной дороги Москва — Казань с индексом М-12. В мае-2021 президент страны Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга и завершить строительство к 2024 г.

Глава «Авторода» Вячеслав Петушенко рассказал, что платную дорогу не планируют заканчивать в столице Урала. Трасса будет развиваться на восток, через Сибирь, и в юго-восточную сторону.

У нас вообще много проектов, которые мы рассматриваем. Первый — идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй — развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Сегодня путь из Урала на юг — это перепробеги в 400 километров. Наши расчеты предполагают, что новая трасса заиграет. Ключевая задача, по большому счету, в 2023 году начать новый проект. Для этого нам в этом году нужно определиться, куда мы пойдем. То ли это будет Екатеринбург — Омск — Новосибирск, то ли это будет Екатеринбург — Краснодар, — рассказал Петушенко «РИА Новости».

Глава «Автодора» добавил, что на девятый-десятый год проекта (на пятый-шестой год платной эксплуатации) корпорация начнет возвращать средства Фонду национального благосостояния за счет доходов от сбора платы. Содержать дороги и систему безбарьерной оплаты проезда Free-flow, осуществлять ремонты собираются также за счет автомобилистов.

Ранее DK.RU сообщал, что максимальная стоимость дорожных участков Казань — Екатеринбург составит 260 млрд руб. Государственная компания прорабатывает схему финансирования проекта, при этом половину стоимости, 130 млрд, планируется привлечь из Фонда национального благосостояния РФ.

Реализация автомагистрали пройдет в рамках транснационального проекта «Западная Европа — Западный Китай», призванного укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Строительство планируют полностью завершить к 2024 г. Трасса будет приспособлена под автомобили с беспилотным управлением, а разрешенная скорость езды составит 130 км/ч.