Застройка территории парка, передача в концессию — что ждет ЦПКиО

Руководство Свердловской железной дороги убедило власти отдать кусок ЦПКиО под застройку. Новый директор парка не видит в этом проблемы, несмотря на риск потери части территории для доступа горожан.

Железнодорожники выступили с инициативой о передаче им части ЦПКиО под строительство нового депо Детской железной дороги, выставку техники и новые учебные корпуса железнодорожного техникума в конце прошлого года. Госкорпорация решила застроить участок в 6773,6 кв. м. Для этого попросила власти города перевести его из категории Р-1 (зона отдыха горожан) в зону Ц-2 (деловая застройка).

В результате переговоров депутаты, мэрия и железнодорожники договорились о компромиссном решении: выделить земли в категорию ЦС-2 — земли объектов высшего образования. Соответствующий проект глава департамента архитектуры Алексей Храмов представил в комиссии по городскому хозяйству 15 июня.

Если проект примут, СвЖД не построит на участке офисы, однако сможет прирезать себе часть парка и лишить горожан доступа на территорию, как намерен поступить с находящимся в ее ведении парком УрГУПС. Ранее DK.RU писал о затяжном конфликте, развернувшемся вокруг этой территории.

Те вещи, которые делает РЖД, мы поддерживаем. Во-первых, это наши добрые соседи, и это на самом деле их земля, на которой они все организовывают. Их подход нам кажется современным: они формируют инфраструктуру для детей. Я надеюсь, что те спорные вещи, связанные со строительством объектов общежитий, будут максимально увязаны с концепцией развития парка. Мы находимся в диалоге, но вместе с тем я хотел бы подчеркнуть, что это наш добрый сосед. То, что он делает, нам нравится, — прокомментировал ситуацию вокруг проекта СвжД новый директор ЦПКиО Павел Зубакин (цитата по ЕАН).

В настоящий момент также обсуждается возможность передачи зоны аттракционов ЦПКиО в концессию. Полученные от этого средства можно направить на модернизацию парка, о необходимости которой власти и бизнес говорят в течение нескольких лет. Сейчас дорабатывается концепция, предложенная два года назад голландским архитектурным бюро Svesmi. Новый вариант утвердят в течение месяца. По предварительным подсчетам, на реконструкцию парка потребуется 2 млрд руб. и шесть лет.

Для города это (концессия) быстрый и безболезненный способ получить новый обновленный парк, — сказал Павел Зубакин.

Напомним, что прежний директор парка Екатерина Кейльман покинула пост, объяснив свое решение «постоянным давлением и стрессом». В марте 2021 г. DK.RU брал интервью у Екатерины Кейльман и Павла Зубакина. Тогда она заявляла, что пока в состоянии держать удар.