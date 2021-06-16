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На Среднем Урале состоятельные клиенты доверили ВТБ Private Banking 50 млрд рублей

На Среднем Урале состоятельные клиенты доверили ВТБ Private Banking 50 млрд рублей
Иллюстрация: https://pixabay.com

Общий объем средств под управлением ВТБ Private Banking в Свердловской области составил порядка 50 млрд рублей. С начала года показатель вырос примерно на 4%.

Порядка 2\3 от этого объема, свыше 33,2 млрд рублей, составляют вложения в инвестиционные и страховые продукты. Объем инвестирования увеличился в 2021 году более чем на 8%. Наиболее популярным в Private Banking инструментом приумножения средств является брокерское обслуживание.

Преимущества ВТБ Private Banking оценили уже порядка 650 клиентов в Екатеринбурге/ Наш дополнительный офис, который специализируется на VIP-обслуживании, расположен в бизнес-центре «Президент» на улице Бориса Ельцина,1А и работает с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. Здесь вас ждут высокопрофессиональные персональные менеджеры, комфорт и квалифицированные финансовые консультации, — отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. 

ВТБ является одним из лидеров рынка по обслуживанию состоятельных клиентов и демонстрирует высокие темпы роста. Количество клиентов ВТБ в данном сегменте насчитывает более 26 тысяч. Портфель ВТБ Private Banking за последние 4 года вырос более чем в два раза. Инвестиционный портфель VIP-клиентов банка за то же время увеличился более чем в 6 раз и сегодня превышает 1,3 трлн рублей. В 2020 году ВТБ Private Banking стал лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes.

Автор: Гринина Ирина
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