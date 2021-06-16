«Моя дочь получит на совершеннолетие 20 млн руб.» Как обеспечить семье безбедное будущее?

Никита Куценко никогда не думал о блогерстве, тем более об инвестиционном, но сегодня на его странице в Instagram более 28 тыс. подписчиков. Никита рассказывает аудитории, как подружиться с финансами.

В 26 лет Никита Куценко увлекся темой финансов — инвестиции, фондовые рынки, акции, облигации — все это выглядело очень притягательно. Первый инвестиционный портфель Никита собрал для себя, потом помогал друзьям. Сейчас в инвестиционных инструментах он как рыба в воде, а своими знаниями делится с подписчиками в Instagram. В беседе с DK.RU Никита рассказал о разработанных им инвестиционных курсах, первых успехах и планах на будущее.

Никита, немного истории. Откуда вы и как в вашей жизни появилась тема инвестиций?

— В Екатеринбург я приехал из Нефтеюганска, получил здесь два высших образования: юридическое и по специальности «связи с общественностью». И, честно говоря, никогда не думал, что стану блогером, тем более инвестиционным.

А в 2016 г. тема личного инвестирования меня очень увлекла. Начал подробно все изучать: читал книги, смотрел семинары, прошел обучение в школе Московской биржи, стажировался онлайн в США, получил аккредитацию специалиста фондового рынка России. В 2017 г. мы с товарищами параллельно запустили стартап в финансовой отрасли. Я работал и над ним, и занимался своей личной инвестиционной деятельностью.

В 2020 г., перед пандемией, я понял, что пора делать свой блог про личные инвестиции, рассказывать людям, что это такое, на пальцах объяснять, чем акции отличаются от облигаций и т.д. Блог начал быстро расти, люди постоянно записывались на консультации. Чтобы удовлетворить нарастающий спрос, я записал пятидневный бесплатный марафон. Аудитории этот продукт очень понравился. Люди говорили, что на этом бесплатном марафоне узнали больше, чем на некоторых платных.

В пуле ваших инфопродуктов наверняка есть не только бесплатные марафоны и семинары.

— Конечно. В августе прошлого года свет увидел курс «Путь инвестора» — это результат моей плотной пятимесячной работы. В этом курсе я систематизировал все, что знаю сам о мире инвестиций. Он рассчитан на пять недель и учит новичков инвестировать в фондовый рынок, достигать финансовых целей и формировать источники пассивного дохода. При этом я разговариваю со зрителями простым доступным языком, если и употребляю сложную терминологию, то обязательно с пояснением.

Курс получился максимально практическим, т.е. к первым инвестэкспериментам можно приступать буквально сразу же, еще в процессе обучения. Первый поток «Пути инвестора» собрал порядка 200 человек. Это успех для нового продукта.

Каждому, кто приобрел курс «Путь инвестора», мы высылаем учебное пособие — книгу со вкладышами, мультипликаторами и главными тезисами. Это очень полезное бумажное приложение.

Второй инфопродукт появился четыре месяца назад. Он — про инвестиции в криптовалюты. Называется «Крипто-Прорыв». Сейчас на нем отучился второй поток, а общее количество учеников перевалило за 400 человек. Это и неудивительно: все, что связано с криптовалютами сейчас очень популярно. Курс берут в основном прогрессивные люди в возрасте от 35 до 45 лет. Есть на нем даже несколько пенсионеров в возрасте 70+, они открывают для себя новый мир, не хотят сидеть на даче, как другие.

Вы как-то помогаете ученикам? Даете им обратную связь во время и после обучения?

— У тех, кто покупает курс с обратной связью (есть такой тариф), мы обязательно смотрим и разбираем инвестиционный портфель. С каждым учеником работают кураторы — это люди, которые прошли мои курсы, тщательный отбор и добились высокой доходности своего портфеля. Ученики могут в любое время задать вопрос куратору в чат или мессенджер.

Когда человек приобретает тариф «Профессионал», то его куратором являюсь лично я, консультирую клиента по видеосвязи, отвечаю на вопросы, помогаю скорректировать портфель. На самом деле самая «движуха» начинается после прохождения курсов. «Выпускникам» дается доступ к специальному чату, куда, во-первых, отправляется вся топовая аналитика по фондовым рынкам, во-вторых, предлагаются свежие инвестидеи.

Сколько стоит курс «Путь инвестора»?

— У нас разработано три тарифа. Первый для любителей без возможности обратной связи. Он стоит 5 500 руб. Второй тариф предполагает отправку моей книги и работу с куратором. Стоит 11 500 руб. Третий тариф самый дорогой (26 800 руб.): с моей личной обратной связью и подключением к чату профессионалов. Отмечу, что с каждым потоком цены на продукт вырастают примерно на 15%.

Раз мы затронули тему криптовалют: стоит ли вкладываться в биткоин?

— А почему нет? Криптовалюта сегодня — это неотъемлемая часть активов в портфелях современных инвесторов. Многие банковские аналитики говорят, что биткоин в перспективе 10 лет вырастет в цене. Вопрос лишь в том, когда человек решится на его покупку, насколько в удачный момент.

Многие же до сих пор уверены, что для того, чтобы купить биткоин, необходимо иметь на руках 40 тыс. долларов (по текущему курсу), а на самом деле он дробится на десятые и тысячные доли.

Мы с вами плавно подошли к теме самых распространенных стереотипов при инвестировании. Чего боятся люди, когда им рассказываешь про управление личными финансами?

— Инвестиции до сих пор ассоциируются с МММ. Рисуется четкая параллель: раз МММ, значит «кидалово». Таким людям мы всегда с нуля объясняем, что такое инвестиции, почему ими нужно и важно заниматься, как обесцениваются деньги.

Простой пример: положить деньги в банк под проценты — значит терять 7-10% от вложенной суммы ежегодно. Инфляция их съедает. При этом банки берут деньги вкладчиков, переводят в инвестфонды и зарабатывают на этом 15-20% годовых, а людям дают 5-6%. Так почему бы людям самим не получать ту же самую доходность?

Второе распространенное заблуждение: инвестиции — это казино. Здесь либо повезло, либо не повезло. Третий стереотип: инвестиции — это очень сложно. Там какие-то графики, чуть ли не высшая математика. Все это обычные заблуждения: мир инвестиций открыт абсолютно всем вне зависимости от дохода, степени удачливости и склада ума.

На самом деле чтобы присутствовать на фондовом рынке, не нужно иметь много денег. Сейчас можно вложить 5000 руб. в фонд, который владеет долями акций 30-ти крупнейших компаний. Инвестиции можно начинать даже с 1 доллара. И это будет начало, потом тратить 3-5% от зарплаты на инвестиции в ценные бумаги станет привычкой. Полезной привычкой, которая обеспечит вас и вашу семью финансовой подушкой безопасности.

Расскажу личную историю: 5 месяцев назад у меня родилась дочь, и я тут же собрал для нее инвестиционный портфель на 50 000 рублей. Еженедельно я добавляю к нему бумаг примерно на 2 000 руб. При пессимистичных расчетах движения рынков мой ребенок через 18 лет будет обладать капиталом в 10 млн руб. При оптимистичных — 18-20 млн руб.

Давайте резюмируем: из чего должен состоять грамотный инвестиционный портфель?

— Когда человек заходит на фондовый рынок, он должен четко понимать, для чего он это делает: чтобы сохранить накопления или преумножить их? Консервативный подход предполагает наличие в портфеле 70% облигаций (для сохранения накоплений) и 30% акций. Классический портфель делится 50 на 50 (50% — акции, 50% — облигации), агрессивный портфель — это 70% акций и 30% облигаций.

Вообще есть один универсальный инструмент для составления портфеля: ориентация на возраст. Если человек приходит в инвестиции в 30 лет, ему нужно иметь в портфеле 30% облигаций, остальное — рискованный инструмент, а если в 60, то наоборот, 60% сохранять, а 40%-ми рисковать.

В начале нашей беседы вы упомянули, что начинали ориентироваться в инвестициях по книгам. Посоветуйте нашим читателям литературу, которая поможет разобраться в управлении личными финансами.

— Бенджамин Грэм «Разумный инвестор». Эта книга расскажет о разнице между спекуляцией на фондовом рынке и инвестированием и познакомит со стратегией пассивных и активных инвесторов. Далее — «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы». В книге приводится методология выбора компаний, перспективных с точки зрения инвестиций. Автор дает советы о том, как правильно составить инвестиционный портфель, выбрать момент покупки и продажи обыкновенных акций. И третья рекомендация — «Технический анализ» Джека Швагера, но она больше подходит тем, кто хочет заниматься трейдингом.