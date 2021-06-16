Обнять и плакать. Почему люди рыдают, когда им хорошо

Слезы — очень яркое проявление эмоций, причем не только отрицательных. Но почему мы рыдаем, когда видим щенков или момент возвращения солдата с войны в кино? Ученые решили разобраться, что не так.

Социальный психолог из Орхусского университета Янис Зикфельд и его коллеги решили разобраться, почему люди рыдают, когда у них все хорошо.

На YouTube есть ролики, которые вызывают поток слез. Называются они соответствующе: «99% посмотревших заплачут», «Вызов: попробуйте не зареветь». На кадрах демонстрируют, как правило, душераздирающие сцены болезни, смерти или утраты. Есть и другой тип роликов: кадры безоговорочной доброты, милые животные, встречи солдат с семьями и так далее. Идея не нова: еще Рене Декарт говорил, что слезы выражают не только муку, боль и отчаяние, но и сопровождают позитивные состояние, любовь и радость.

Слезы счастья — это обычное дело. Мы с коллегами недавно опросили более 3500 взрослых из 19 стран и обнаружили, что 68% плачут из-за позитивных событий не реже одного раза в месяц. А до этого слезы радости в научных исследованиях были удивительно обделены вниманием — редко можно увидеть лишь отрывочные упоминания о том, что люди плачут и по положительным поводам.

Часть теоретиков психоанализа утверждала, что слезы никогда не выражают безоговорочного счастья, а всегда связаны с какой-то отрицательной эмоцией, которая возникает параллельно или оказывается отложенной. Например, родители на свадьбе дочери плачут не из-за того, что так любят ее и так рады, а потому, что понимают, что теряют свое дитя, из-за чувства беспокойства и неопределенности будущего невесты. Но обоснования у этой теории слабы. Есть много примеров, когда слезы счастья вообще не связаны с отрицательными чувствами.

Как исследователи мы хотели лучше понять обстоятельства, при которых люди плачут от счастья. Для этого мы спросили у более 13 тыс. взрослых в 40 странах, что заставляет их плакать от радости, и они описали более 1500 отдельных эпизодов. Проанализировав эти отчеты, мы обнаружили, что слезы счастья можно сгруппировать как минимум в четыре категории.

Первая — это слезы достижений. Они случаются, когда кто-то демонстрирует выдающиеся навыки или работоспособность, достигает заслуженного успеха или преодолевает серьезное препятствие.

Пункт два: слезы привязанности или любви. Они возникают, когда кто-то испытывает или наблюдает особое чувство близости или общности. Типичные примеры — встреча со старым другом, которого вы не видели много лет, или момент, когда впервые берете на руки своего новорожденного ребенка.

Это две наиболее распространенные причины слез счастья, среди респондентов они набрали 84%.

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Есть и третий пункт: слезы красоты. Их люди льют в момент, когда видят особое великолепие или художественность в природе, музыке, изобразительном искусстве или поэзии.

Пункт четыре, слезы смеха, возникают, когда что-то настолько смешно или комично, что трудно сдержать слезы.

Мы обнаружили, что эти четыре типа слез связаны с различными чувствами и поведением. Слезы достижений, кажется, повышают самооценку людей или побуждают их следовать образцам для подражания, слезы красоты расширяют кругозор и побуждают к рефлексии, слезы любви развивают связь, а слезы веселья приводят к несерьезному поведению.

Ученые задались и другим вопросом: почему люди вообще проливают эмоциональные слезы? Можно испытывать сильные эмоции — как положительные, так и отрицательные — без слез. Одно из теоретических объяснений состоит в том, что плач — это социальный сигнал: он передает другим людям нечто важное о том, как вы себя чувствуете.

Может быть, слезы счастья подчеркивают положительные черты или качества личности и означают, что у человека нет агрессивных намерений по отношению к окружающим. Точный сигнал может различаться в зависимости от четырех типов: слезы достижений говорят о компетентности и ободряющем авторитете, слезы красоты — об открытости или интеллектуальности, слезы привязанности — о теплоте, а слезы смеха — об игривости или веселости. Слезы, пролитые в прекрасный момент, показывают, что человек не представляет угрозы и хочет быть рядом с другими людьми, улучшая социальную сплоченность и привязанность.

Стоит отметить, что в целом у людей разная склонность к слезам. Личности с сильной эмпатией более склонны к позитивным слезам. Также обнаружено, что склонность к слезам счастья увеличивается с возрастом, достигая плато в 60-75 лет, а затем снова снижается. Женщины плачут от счастья чаще, чем мужчины, хотя различие это менее выражено, чем при слезах от горя.

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