Евгений Куйвашев призвал чиновников не расслабляться и идти к людям

Доходы уральцев выросли, бизнес получил серьезную поддержку, введено более 2 млн кв. м. жилья, подготовка к Универсиаде идет полным ходом. Но пахать придется — губернатор отчитался о работе в 2020 г.

16 июня губернатор Евгений Куйвашев представил депутатам Законодательного собрания доклад «О результатах деятельности Правительства Свердловской области за 2020 год».

Главное — коротко:

О пандемии

Пандемия стала грозным испытанием для Свердловской области. Огромную нагрузку в этот период взяли на себя наши доблестные врачи. Немедля ни минуты в борьбу с ковидом включились уральские благотворители и меценаты. Целыми самолетами доставляли так необходимую в самые трудные дни помощь — маски, антисептики, защитные костюмы.

Пресловутая оптимизация медицины, с одной стороны, позволила опереться на самые современные методы диагностики и лечения за счет закупок высокоточного медицинского оборудования несколько лет назад. С другой, обнажила немало слабых мест: люди не могли своевременно получать плановую медицинскую помощь, сложнее стало попасть к узким профильным специалистам.

Сейчас больницы и поликлиники Свердловской области постепенно возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи, но с учетом последних данных, мы начали перепрофилировать койки опять.

2021 год станет Годом медицинского работника. Мы серьезно повысим престиж профессии врача, поможем здравоохранению с кадрами, увеличим социальную поддержку медработников и улучшим условия их труда.

О доходах уральцев

Хочу поблагодарить наш бизнес, социально ответственных работодателей, которые обеспечили сохранение численности работников и рост заработной платы на своих предприятиях. Заработная плата в Свердловской области в 2020 г. составила 43 154 руб. Она выросла к уровню 2019 г. на 5%.

О поддержке бизнеса

Для сохранения предпринимательской активности в 2020 г. был разработан и оперативно принят ряд «налоговых» законов Свердловской области. Это помогло компаниям. Была снижена административная нагрузка на малый бизнес, введен мораторий на плановые проверки, продлены сроки действия лицензий и разрешений.

В 2020 г. на поддержку МСП был направлен рекордный объем средств – 4 млрд 868 млн руб. С марта 2020 г. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предоставил субъектам МСП почти 1500 займов на сумму более 1,8 млрд руб. 312 субъектов МСП получили отсрочки платежей по выплате основного долга.

Мы и дальше будем по мере своих финансовых возможностей расширять этот вид поддержки.

О строительстве и благоустройстве

В 2020 г. в области ввели в эксплуатацию 2 млн 372 тыс. кв. м. жилья. Обеспеченность населения области жильем увеличилась до 27 квадратных метров на человека, что выше среднероссийского уровня.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено комплексное благоустройство 106 дворовых и 77 общественных территорий. Индекс качества городской среды Свердловской области превышает среднероссийский. Доля городов с благоприятной средой в Свердловской области составляет более 30%.

В рамках подготовки к Всемирной летней Универсиаде 2023 г. в Екатеринбурге начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции и капитальному ремонту 10 действующих спортивных объектов. В 2021 г. планируется завершить капитальный ремонт крытого футбольного манежа «Урал», проектирование работ по 14 действующим объектам.

О поддержке инвесторов

Появился новый механизм стимулирования инвестиций — соглашения о защите и поощрении капиталовложений. На сегодняшний день заключено два соглашения – с ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ» по комплексному развитию городского электрического транспорта в городе Екатеринбурге и АО «СМАК» по строительству производственно-логистического комплекса в городе Екатеринбурге.

Создана законодательная база для заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, что позволит получить поддержку средним по финансовым вложениям проектам.

Обеспечено введение системы регионального инвестиционного проекта, участникам которой предоставляется право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций (10%).

Свердловская область заняла седьмое место среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства.

Резюме

Благодаря совместной работе мы справились с пандемией и ее последствиями лучше, чем многие другие регионы страны. Безусловными приоритетами в работе правительства на ближайшие годы станут здоровье жителей области, достаток в семьях, будущее детей, уровень зарплат и цен. Пахать предстоит удвоенными темпами. С теми, кто расслабился, засиделся в своем кресле, перестал через сердце пропускать чаяния людей мне точно не по пути.

Я ставлю задачу всей системе власти в Свердловской области обеспечить полноценный социальный поворот. Обратить фокус своего внимания не на мегапроекты, инвестиции и инновации, а с особым вниманием откликаться на просьбы наших жителей. Быстрее решать наболевшие проблемы. Не чураться диалога, открытого общения по самым сложным вопросам. Как говорится, смелее выходить к людям.

Полный текст стенограммы доклада Евгения Куйвашева читайте по ссылке.

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловский губернатор не исключает введения в регионе новых ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Оперштаб работает, мы внимательно следим за ситуацией. Действительно, возрастает численность заболевших, мы это наблюдаем. Я хочу попросить всех не пренебрегать мерами безопасности в общественных местах, магазинах. Это не шутка, не чья-то блажь. Это серьезная угроза, с которой нам предстоит бороться и некоторое время жить, — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области из-за роста числа заразившихся COVID-19 вновь возвращают больницы в «коронавирусный» режим работы. Как сообщает региональный оперштаб, в области увеличивают число мест для лечения больных. Сейчас в регионе зафиксировано 90568 зараженных, более сотни заболевших в сутки в Свердловской области фиксируют с начала мая 2021 г.

Судьба школьных выпускных и «Ночи музыки» в Екатеринбурге пока остается под вопросом. Роспотребнадзор рекомендовал городским властям отменить проведение единого школьного выпускного, на котором планировалось собрать 3,5 тыс. школьников, окончивших 11-й класс.