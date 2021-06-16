Среднеуральская птицефабрика закроется — нет лицензий на оборудование

Через три-четыре месяца производство на старейшем отраслевом предприятие региона законсервируют. Восстановить его будет невозможно. Чиновники считают, что потребители от этого не пострадают.

Птицефабрика «Среднеуральская» (входит в агрохолдинг «Равис», принадлежащий бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову) готовит проект консервации объектов производства.

Суд Верхней Пышмы вынес решение о приостановке работы трех объектов птицефабрики. Газо- и трубопроводы, котлы, насосы, введенные в работу на предприятии в начале 90-х, не прошли экспертизу промышленной безопасности из-за истечения нормативного срока службы (20 лет). Совместно с амиачно-холодильной установкой они могут стать причиной техногенной аварии. Поэтому «Среднеуральская» птицефабрика осталась без лицензии на использование технологического оборудования.

Все, после этого (консервации) восстановить производство будет невозможно. Предприятие останется только в истории, — сказал директор птицефабрики Максим Максимов (цитата по 66.RU).

Сейчас на предприятии официально трудоустроены 130 человек.

В министерстве АПК Свердловской области отметили, что следят за ситуацией на Среднеуральской птицефабрике. В 2020 г. 700 сотрудников предприятия были сокращены с соблюдением норм законодательства. Им предлагали работу на Рефтинской птицефабрике с предоставлением жилья, но никто не согласился.

Правительство Свердловской области вело переговоры с руководством фабрики о переносе площадки и строительстве нового производства с господдержкой. Но они ни к чему не привели.

Чиновники уверены: потребители из-за закрытия птицефабрики не пострадают. В 2020 г. предприятия области произвели 140 тысяч тонн куриного мяса, из них 15 тысяч тонн — в Среднеуральске.

Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 г., это первое предприятие региона по производству мяса птицы. Летом 2015 г. свердловский арбитраж признал птицефабрику банкротом по иску Сбербанка, которому госпредприятие задолжало 238,4 млн руб., сообщал DK.RU. После этого она перешла под контроль челябинского агрохолдинга «Равис», который выкупил долги Среднеуральской птицефабрики перед Сбербанком (порядка 300 млн руб.), вложив в нее, по собственным оценкам, 1 млрд руб.