Правительство решило создать единую сеть «умных» камер, способных фиксировать преступления

«Задача распознавания лиц, особенно в сценарии поиска преступников, имеет отношение к экстраконфиденциальным сведениям, поэтому размещать такие данные на камере категорически нельзя».

В кабмине обсуждают разработку национальной системы видеонаблюдения, которая объединит различные системы в разных городах России. Как сообщает «Коммерсантъ», разработка платформы и установка камер обойдется в 250 млрд руб. за пять лет, разработкой системы займется предприятие «Национальные технологии», СП «Ростеха» и «Ростелекома». В обеих компаниях от комментариев отказались.

Идея разработки системы обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» в мае, сказала изданию генеральный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк. В состав комиссии входят МЧС, Минпромторг, МВД и ФСБ.

Проект «Национальной платформы видеонаблюдения» предполагает установку «умных» камер, оснащенных вычислительными модулями. Система аналогична той, что сейчас применяется в Москве, но использует другую технологию масштабирования: в столице все видео отправляют в Центр обработки данных методом непрерывного потока, но технология требует слишком много ЦОДов.

За счет вычислительных модулей камеры смогут распознавать и фиксировать инциденты, например, преступления, и затем отправлять видео в ЦОД. Оценивать ситуацию в кадре сможет встроенная нейросеть, а хранилище позволит вести непрерывную запись, с ограничением по сроку наблюдения, рассказывает Дмитрий Ласьков, директор технического департамента ООО «ХайТэк». Сейчас некоторые производители предлагают даже функцию распознавания номеров и лиц, говорит замдиректора по инновационным рынкам «Рексофта» Игорь Кравченко.

Свердловчане смогут следить за ходом ремонта дорог по онлайн-камерам

Необходимо ли устанавливать камеры с вычислительными модулями, зависит от конкретных задач, например, быстро распознавать лица и фиксировать происшествия. говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Однако у единой системы видеонаблюдения потенциально очень большие риски в сфере информационной безопасности, указывает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. При утечке данных злоумышленник сможет отследить передвижение человека по городу и анализировать его действия пошагово.

Задача распознавания лиц, особенно в сценарии поиска преступников, имеет отношение к экстраконфиденциальным сведениям, поэтому размещать такие данные на камере категорически нельзя,— уверен гендиректор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Сейчас «умные» системы видеонаблюдения используют, к примеру, в торговле, промышленности и строительстве. Так, камеры могут определить, носят ли работники каски на стройплощадке, а на трассах камеры фиксируют нарушение скоростного режима.