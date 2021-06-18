Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.06
72,50
86,70
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Мы — пример для Москвы и Питера». Как коммерческие площади эволюционировали в пандемию

Слева направо: Екатерина Иглина, Марина Сухановская, Олег Мошкарев, Валерия Козлова
Слева направо: Екатерина Иглина, Марина Сухановская, Олег Мошкарев, Валерия Козлова. Иллюстрация: DK.RU

«Все думали, что офисным центрам будет трудно переживать пандемию, но случилась эволюция. Арендодатели выстроили качественную работу с арендаторами, вакантных площадей почти нет».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НЕДВИЖИМОСТЬ#БИЗНЕС

DK.RU провел круглый стол, посвященный рынку коммерческой недвижимости. Участники рассказали, каким был для них ковидный 2020-й, много ли арендаторов покинуло офисные и торговые центры и как будет развиваться рынок в ближайшей перспективе.

В круглом столе приняли участие:

Марина Сухановская, вице-президент корпорации «Маяк»;

Валерия Козлова, председатель совета Уральской палаты недвижимости;

Олег Мошкарев, вице-президент корпорации «Маяк»;

Екатерина Иглина, руководитель проекта БЦ NEBOPLAZA

Первая часть обсуждения коснулась как раз офисной недвижимости. В начале пандемии эксперты предупреждали о возможном 40%-ном падении в этом сегменте. Тревожные настроения объяснялись тотальным переводом сотрудников компаний на «удаленку» и их нежеланием возвращаться в офисы. Однако опасения так и остались опасениями. Более того, застройщики продолжают возводить офисные площади в центре города.

Так, к примеру, на глазах горожан в центре Екатеринбурга на ул. Розы Люксембург вырос БЦ NEBOPLAZA. Сейчас проходит активная договорная кампания и центр заполняется арендаторами.

«Мы — пример для Москвы и Питера». Как коммерческие площади эволюционировали в пандемию 1— Neboplaza совершенно новый бизнес-центр класса А. В центре города выбор таких площадей скуден, а те, что есть, запускались давно, в них практически не бывает вакантных площадей. В NEBOPLAZA, напротив, пока еще достаточно большой выбор офисов с отличными видовыми характеристиками, хорошим техническим оснащением и трансформируемыми пространствами. Добавлю еще один важный момент: не стоит путать БЦ NEBOPLAZA с его соседом БЦ NEBO. Да, оба здания возводила ГК «Сторинг», но проекты получились абсолютно разными. NEBO принадлежит к классу B, NEBOPLAZA — это класс А. Это экологичность, безопасность, комфорт, инновационные технологии, комфортная инфраструктура, терраса, внутренний двор, отличная корпоративная столовая, кофейни. Это квинтэссенция того опыта, который наработала компания «Сторинг» за свою 25-летнюю историю, — рассказывает Екатерина Иглина. 

«Мы — пример для Москвы и Питера». Как коммерческие площади эволюционировали в пандемию 2Фото: БЦ NEBOPLAZA

Активным строительством офисных центров занимается и корпорация «Маяк». Сейчас компания возводит первую очередь бизнес-парка «Черепанов» неподалеку от ЖК «Татлин» и готовится к строительству небольшого офисного центра на ул. Розы Люксембург. Проблем с потенциальными арендаторами у обоих проектов, по словам Марины Сухановской, нет.

«Мы — пример для Москвы и Питера». Как коммерческие площади эволюционировали в пандемию 3 — БП «Черепанов» принадлежит классу B. Каждая из очередей займет площадь в 17 000 квадратных метров. Первая очередь парка забронирована уже на 60%, и это нас не сильно удивляет. А вот бронирование второй, еще не построенной очереди, производит вау-эффект. В первой очереди будут большие офисные площади со свободными планировками на этаже до 3 000 м2 для крупных компаний. На первом этаже расположатся кофейни и сервисы. Кроме того, мы заводим туда фитнес-оператора DRIVE Fit. Новый клуб, к слову, будет оснащен бассейном. Вторую очередь, которая находится пока на стадии эскизов, хотят занять федеральные дискаунтеры. Что касается проекта на ул. Розы Люксембург, то это будет небольшой бизнес-центр на 2,8 тыс. м2. Сейчас мы готовим под него площадку и определяемся с арендатором. Если говорить не о новых, а об уже существующих офисных центрах, которые строила наша компания, то никакого падения мы не почувствовали. У нас была четко спланированная стратегия поведения с арендаторами. Мы проанализировали, кто они, чем занимаются. С некоторыми из них мы расставались, зафиксировав определенную сумму задолженности. На место старых бизнесов тут же пришли новые, их пул стал стабильнее. И это несмотря на то, что скидок в пандемию мы никому не давали: предлагали рассрочку и реструктуризацию долга,  отмечает спикер.

«Мы — пример для Москвы и Питера». Как коммерческие площади эволюционировали в пандемию 4Фото: БП «Черепанов»

Качественных офисных площадей городу действительно не хватает, согласилась Валерия Козлова. По ее словам, если бизнес нашел себе удобную площадку для офиса, то ее опасно освобождать — тут же придут другие арендаторы. Многие предприниматели, осознавая это, не стремились скидывать с баланса офис, даже несмотря на «удаленку»:

«Мы — пример для Москвы и Питера». Как коммерческие площади эволюционировали в пандемию 5 — Примечательно, но именно пандемия дала новый импульс развития рынка коммерческой офисной недвижимости. Ее ценность сохранилась. Более того, процентная ставка аренды в 2020 г. по сравнению с 2019 г. практически не менялась, а в начале 2021 г. даже немного выросла. Это неожиданно и никак не коррелирует с теми паническими настроениями, которые были посеяны среди арендаторов. На текущий момент качественные офисы класса А забиты. Вакансия всего 5%. В стадии активного строительства находится порядка 30 000 м2, но этих объемов Екатеринбургу мало. В связи с этим многие компании начали задумываться о том, чтобы строить «офисники» под свой запрос. Я уверена, что и к ГК «Сторинг», и к «Маяку» обращались с подобными запросами. В общем, все думали, что офисным центрам будет трудно переживать пандемию, но случилась эволюция. Арендодатели выстроили качественную работу с арендаторами, вакантных площадей почти нет, рынок стабилизирован и мы уверенно идем в 2022 год.

Склады — дефицитный продукт

Второй блок беседы был посвящен складской недвижимости. Не секрет, то именно этот сегмент пребывает в зените востребованности. Во многом бурному развитию складов поспособствовал рост онлайн-коммерции и интернет-продаж.

В складском сегменте у нас тоже все хорошо. Например, складские помещения на ул. Ванцовского, где идет перераспределение на ритейл или интернет-коммерцию (так называемые склады последней мили), заполнены практически полностью, — отметила Марина Сухановская.

Валерия Козлова подтвердила: найти перехватывающие склады в черте города — практически нереальная задача. Это дефицитный продукт.

Вообще сегмент складской недвижимости в Екатеринбурге развивается очень стремительно. Во многом это связано с проектом «Большой Екатеринбург». Город растет, вокруг него должны появляться хорошие склады. Администрация этим занимается. Чего не хватает рынку? Многоуровневых складов в черте города (в Москве такие проекты уже есть) и инвестиционных складов. Такие проекты могли бы здорово подхлестнуть рынок, — отметила председатель совета УПН.

ТЦ не погибли?

В начале пандемии в СМИ появлялись громкие заголовки, в которых говорилось о скорой гибели торговых центров из-за оттока арендаторов. На деле мы видим, как коммерческие площади этого сегмента вводятся в эксплуатацию с завидной регулярностью. За примерами далеко ходить не надо: 1 июня на выезде из города в сторону Верхней Пышмы открылся ТРЦ Veer Mall, и пустующим его назвать никак нельзя.

Пул арендаторов торговых-центров, особенно районных, не сильно изменился из-за пандемии. Единственное, что поменялось, — стало больше площадок для интернет-торговли. Например, в ТЦ «Краснолесье» зашли ДНС и «Ситилинк». Интернет-площадкам не надо много места: это либо пункт выдачи товара, либо небольшой шоу-рум, который одновременно выполняет роль склада. Коммерческая недвижимость Екатеринбурга вообще не сильно пострадала. Мы — растущий город-миллионник, и именно к нам идет поток предпринимателей и покупателей не только из Свердловской области, но и из других регионов, — говорит Марина Сухановская.

Прекрасно себя чувствуют не только районные ТЦ, но и те, что расположены в центральной части города.

В Екатеринбурге все хорошо. Массового освобождения торговых площадей не происходит. Арендаторы и арендодатели грамотно решают вопросы друг с другом. Во многом именно поэтому, гуляя сегодня по «Гринвичу», «Пассажу», «Алатырю», мы не видим пустых помещений. Если бы владельцы ТЦ не разговаривали с арендаторами, все было бы не так радужно. Екатеринбург в сравнении с Москвой и Питером намного лучше справился с пандемией, потому что есть грамотная управленческая политика, потому что мы молодцы, — добавила Валерия Козлова.

В финале встречи каждому гостю было предложено взять заключительное слово.

Екатерина Иглина:

Современные офисные центры и дальше будут пользоваться популярностью у бизнеса. Снимая площади в комфортном БЦ, арендатор решает сразу две задачи: повышает привлекательность в глазах своего клиента и увеличивает значимость для сотрудника. Что было и будет важным для арендатора: локация БЦ, инфраструктура (терраса, кофейня, внутренний двор и т.д.), оформление внутренних пространств, соседство и комфорт (быстрые лифты, чистота воздуха). Кроме того, имеет значение прозрачность работы и лояльность управляющей компании. В БЦ NEBOPLAZA соблюдены все условия для комфортного пребывания резидентов.

Марина Сухановская:

— Коммерческая недвижимость остается инвестиционно привлекательной. Сейчас доходность коммерческой недвижимости составляет от 8-12% в год, на фоне ставок по депозитам в 3,5-4,5%. Таким образом, понятно, что инфляция в размере 4% в год (а в 2021 г. все 6%) не только «съест» возможную доходность, но и обесценит вложенный на депозиты капитал. Что касается коммерческой недвижимости, то в конце инвестиционного периода (8-12 лет) у человека остается полностью окупивший себя актив, который набрал стоимость и защитился от инфляции. Несмотря на пандемию, офисная недвижимость также будет пользоваться спросом. Даже крупнейшие региональные IT–компании, в т.ч. и наши арендаторы, не сделали ставку на удаленку, а по факту увеличили количество арендуемых площадей.

Валерия Козлова:

— О каком бы сегменте коммерческой недвижимости мы сегодня ни говорили, в каждом из них собственники научились работать профессионально. С этим мы связываем ту стабильность, с которой мы встретили 2021 год. Мы ожидаем появления на рынке коммерческой недвижимости закрытых паевых инвестиционных фондов, которые будут предлагать короткие инвестиции.

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ТРЦ вместо парковки. Куйвашев решил вопрос с гостиницей «Дели»ТРЦ вместо парковки. Куйвашев решил вопрос с гостиницей «Дели»
  • Решения принимают в Москве. Старинное здание города будут реставрировать еще полгодаРешения принимают в Москве. Старинное здание города будут реставрировать еще полгода
  • Екатеринбургский девелопер продал виллу за $32,5 млнЕкатеринбургский девелопер продал виллу за $32,5 млн
  • «Моя дочь получит на совершеннолетие 20 млн руб.» Как обеспечить семье безбедное будущее?«Моя дочь получит на совершеннолетие 20 млн руб.» Как обеспечить семье безбедное будущее?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.