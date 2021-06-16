Собственная аварийная служба и котельная. В чем преимущества УК от застройщика?

Управляющие компании от застройщика — явление относительно новое. Первые появились в нулевые и занимались обслуживанием элитных комплексов. Сейчас УК от застройщика — это тренд.

Причем, тренд вне зависимости от класса жилья. Управляющие компании от застройщика работают на проектах от эконом- до элит-класса. Это необходимо, чтобы поддержать имидж застройщика и создать единое общественное пространство с развитой социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой. Работая в связке, девелопер и созданная при нем управляющая компания занимаются комплексным развитием выбранного микрорайона, работают на благо его жильцов.

Пример такой коллаборации — компания «Эфес» и созданная при ней управляющая компания. «Эфес» — это строительный холдинг, объединяющий более 20 предприятий, которые работают в сферах проектирования, строительства и ЖКХ. В настоящее время компания ведёт строительство трех жилых комплексов: «Уральский», «Исетский» и «7 ключей» общим объемом 550 тыс. кв. м.

В 2015 г. компания начала строительство ЖК «Уральский». Он располагается в границах улиц Блюхера — Камчатская — Владивостокская — Сахалинская. В жилом районе растут новые дома, паркинги, торговые помещения для различных магазинов, также в центре застройки будут располагаться детский сад и школа.

Но мало построить дом. Важно правильно содержать и управлять инфраструктурой всего комплекса и микрорайона. Этими вопросами и занимается управляющая компания застройщика:

Ведет реконструкцию прилегающих улиц;

Занимается проектированием и размещением светофоров на подъезде к ЖК «Уральский»;

Строит дополнительные парковочные места за пределами территории «Уральского»;

Организует дворовое пространство в ЖК: переходы и аллеи между домами и их дворами;

Ведет с застройщиком совместную работу по проектированию образовательных учреждений (школы на 1000 мест и детского сада на 320 мест);

Участвует в разработке эскизного проекта Скай-парка.

Основная задача УК — не извлечение прибыли, а комфортное проживание резидентов в домах во время строительства комплекса. УК ЖКХ «Эфес» обеспечивает не только бесперебойную работу домов в ЖК «Уральский», но и делает так, чтобы комплекс был «как с иголочки». Для оперативной работы УК плотно работает с гарантийным отделом застройщика, имеет на территории ЖК собственную аварийную службу, службу по ремонту лифтов, производит в домах ежедневную влажную уборку каждого этажа и входных холлов, содержит в чистоте и порядке всю территорию комплекса. Управляющая компания вместе с председателями советов домов решают насущные проблемы проживания и могут влиять на выделение дополнительных средств для развития инфраструктуры жилого комплекса, — рассказывает DK.RU Илья Кудринских, директор УК ЖКХ «Эфес».

Кстати, эксперты, работающие на рынке недвижимости, отмечают: возможность застройщика финансово поддерживать собственную управляющую компанию — одно из главных преимуществ такого рода «собственных» структур. Так, например, застройщик ЖК «Уральский» за свой счет по просьбе жильцов выполняет дополнительное озеленение участков, устанавливает на детских площадках новые песочницы, качели, спортивные снаряды, модернизирует холлы и подъезды.

Пока введены в строй три дома, но управляющая компания и застройщик обсуждают глобальные проекты, которые помогут сделать жизнь в «Уральском» еще комфортнее. Так, к примеру, создается «Единый центр управления» — это место, где собирается вся информация о жизнедеятельности комплекса. Для удобства жильцов используется удаленная система телеметрии, это когда показания счетчиков снимаются без участия проживающих. Еще один совместный проект — строительство собственной газовой котельной. Эксплуатация независимой котельной позволит снизить затраты на отопление в жилом комплексе до 25% и обеспечить горячее водоснабжение в летнее время и тепло в квартирах в межсезонье, — продолжает Илья Кудринских.

Также совместным проектом УК и застройщика является «Гарантийный центр», который позволяет оперативно реагировать и устранять текущие и аварийные ситуации в комплексе. Для сбора и размещения информации о событиях в онлайн-режиме в нем используется CRM-система. Установка мониторов в холлах домов позволит жильцам отслеживать в режиме реального времени ход выполнения заявки специалистами УК.

Один из основных показателей эффективности работы Управляющей компании — это высокий темп продаж квартир в «Уральском». По данным мониторинга аналитической системы «Объектив», продажи в ЖК заняли третье место среди строящихся жилых комплексов Екатеринбурга, обогнав такие известные ЖК, как «Солнечный», «Светлый». Будущий покупатель в первую очередь обращает внимание не на красивую рекламу, а на фактический результат, то есть на высокий уровень содержания уже введенных в эксплуатацию домов.