Любители экзотики смогут проехать по самой длинной в России узкоколейной железной дороге

Такое предложение появилось в Свердловской области. Можно арендовать мини-брендированный состав с диванами, чаем и экскурсионным сопровождением на всем участке уникального железнодорожного маршрута.

В Свердловской области находится уникальная Алапаевская узкоколейная железная дорога — самая длинная узкоколейка в России. Протяженность путей составляет 177 км, а ширина колеи — 750 мм.

Узкоколейными называют железные дороги с шириной колеи 600-1200 мм, то есть меньше стандартной (1520 мм). Первый участок такой железной дороги (Алапаевск — Мугай) официально был открыт для передвижения в 1898 г. Строительство дороги продолжалось до 1970 г. В советское время ее длина составляла рекордные 600 км, а расстояние между рельсами в 750 мм позже стало стандартом для узкоколеек.

Сегодня Алапаевская железная дорога не только связывает с цивилизацией несколько населенных пунктов, но и является экзотическим туристическим маршрутом. По железной дороге ходит единственный узкоколейный вагон-храм, а сама дорога включена в «Императорский маршрут» Екатеринбург – Алапаевск, который рассказывает об истории семьи Романовых.

Таких узкоколеек с пассажирским движением, как наша, в России больше нет, да и в мире, пожалуй, тоже. Они все по 5-11 километров. 750-миллиметровая колея легкая, для движения по болотам она удобнее и дешевле, чем 1520-миллиметровая. Под ту надо укладывать основание, подсыпать щебня, проводить выторфовку, — рассказал RG.RU директор Алапаевской узкоколейной железной дороги Олег Булатов.

Путешествие по всему маршруту Алапаевск — Санкино — Калач составит восемь часов. Вагоны не разгоняются выше 30 км/ч: старая железная дорога не выдерживает скоростных поездок. В основном местные пейзажи составляют леса, водоемы и забытые поселки, однако по пути есть и памятные места «Императорского маршрута».

Добавим, что Алапаевская железная дорогая — это памятник истории и железнодорожной техники прошедших веков. Директор музея истории Алапаевской узкоколейки Екатерина Файзулина так рассказывает о важности железной дороги:

Это не только туристический маршрут. Для жителей лесных поселков он — единственное средство связи с «большим миром». Электричество там дают по часам, интернет недоступен. Когда-то это были узловые станции Ельничное, Сосновка, Маевка. Сегодня многие почти перестали существовать. Самая отдаленная действующая — Калач — расположена в 145 километрах от Алапаевска, там всего девять жителей. Поезд к ним ходит два раза в неделю. В Санкино составы стыкуются и обмениваются пассажирами.

Стоимость поездки в жестком сидячем вагоне составит от 26 до 112 руб., в плацкарте — от 44 до 112 руб., а за туристический вагон с экскурсией придется заплатить от 600 до 700 руб. Кроме того, есть возможность проехать на «пионерках» — самодельных мотодрезинах, которые активно используют местные жители.

Ранее DK.RU сообщал, что Екатеринбург вошел в список популярных туристических направлений, по данным сервиса OneTwoTrip. Доля поисковых запросов уральской столицы составила 1,7%, что близко к уровню популярности Минеральных Вод и Казани (2%). Вошел Екатеринбург и в топ запросов по авиабилетам, тут уровень интереса близок к Новосибирску и вновь к Минеральным Водам.