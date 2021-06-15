Материнская компания брокера «Фридом Финанс» за год нарастила прибыль в 6,5 раз

Выручка холдинга увеличилась на 189%, достигнув $353 млн. Основными драйверами роста стали повышение комиссионных доходов и увеличение прибыли от торговых операций по ценным бумагам.

Freedom Holding Corp. (в России представлен инвестиционной компанией «Фридом Финанс» и банком «Фридом Финанс») отчитался за фискальный 2021 г.

Выручка холдинга увеличилась на 189% в отчетном периоде, который завершился 31 марта 2021 г., достигнув $353 млн. Основными драйверами роста стали такие факторы, как повышение комиссионных доходов до $272 млн и увеличение прибыли от торговых операций по ценным бумагам до $46 млн по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 г. в размере $93 млн и $15 млн соответственно. В процентном исчислении рост указанных направлений составил 193% г/г и 209% г/г.

Чистая прибыль холдинга за 2021 фискальный год по сравнению с результатом за аналогичный период 2020-го повысилась в 6,5 раз, достигнув $143 млн.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 58 млн штук, увеличилась на $2,07 и составила $2,45. Прочий совокупный доход с $7 млн вырос в 2021 финансовом году до $145 млн. В течение года, закончившегося 31 марта 2021-го, активы и обязательства холдинга увеличились на $1,565 млн и $1,419 млн соответственно.

Совокупные расходы холдинга в отчетном периоде возросли на $86 млн, или на 91%. Увеличение комиссионных, операционных и процентных расходов составило $51 млн, $17 млн и $15 млн соответственно. Следует отметить, что указанное повышение затрат во многом обусловлено расширением бизнеса: увеличением количества клиентов и объема совершаемых ими сделок, ростом процентных расходов по остаткам на банковских счетах клиентов, а также повышением расходов на краткосрочное финансирование, привлеченное посредством соглашений репо по ценным бумагам и по выпущенным долговым ценным бумагам.

Бизнес компании пережил небывалый подъем, что отразилось на финансовых показателях. Четвертый квартал отчетного года стал для нас, действительно, рекордным по количеству открытых счетов во всех странах присутствия. Мы продолжили наращивать свою долю, укрепили позицию в рейтингах лидеров фондовых бирж по всему региону. Наша группа стабильно держит оборот свыше 1 млрд акций в США, становясь все более заметной на самом крупном и развитом рынке мира. Сейчас наши основные задачи заключаются том, чтобы сохранить этот рост и сосредоточиться на формировании экосистемы во всех странах и регионах присутствия компании. Мы благодарны нашим инвесторам за высокое доверие, а сотрудникам за профессионализм, — отметил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp. и основатель ИК «Фридом Финанс».

По состоянию на 31 марта 2021 г. в холдинге открыто свыше 290 тыс. клиентских счетов, что на 61 тыс., или 27%, больше в сравнении с аналогичным показателем по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Информация о Freedom Holding Corp.:

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $3 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 44 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (более 119 тыс. по итогам мая 2021 г.).