Новый тип коронавируса — новые симптомы. Обоняние пропадает только у 10% заболевших
Мутировавший COVID-19 назвали Дельтой. Пока основная часть диагнозов ставится в Великобритании, но врачи предупреждают людей: обращайте внимание на нетипичные симптомы.
Новый вариант коронавируса, который обнаружили в Британии, имеет собственные симптомы. От «классического» ковида его отличает насморк и головная боль, пишет ВВС.
Медики советуют людям быть предельно внимательными и прислушиваться к своего организму очень тщательно. Классическими симптомами коронавируса являются:
- кашель;
- высокая температура;
- потеря обоняния или вкуса.
Британская версия вируса добавляет:
- головную боль;
- саднящее горло;
- сильный насморк.
Специалисты подчеркивают, что новые симптомы следует рассматривать вместе с другими признаками, характерными для COVID-19, так как в отдельности у них может быть совершенно другая причина.
Сезонное цветение доставляет дискомфорт многим, людей беспокоит и насморк, и саднящее горло, и головная боль. Но если человек понимает, что недомогание, связанное с аллергией, на этот раз протекает не так, как всегда, стоит сразу обратиться к врачу.
Исследователи уже дали новому виду коронавируса название — Дельта. Как указывает автор исследования Zoe Covid Symptom study профессор Тим Спектор, молодым людям, подхватившим вариант Дельта, может показаться, что у них просто сильный грипп. Люди могут не испытывать серьезного дискомфорта, но при этом быть крайне заразными.
Профессор Спектор делает вывод, что классические симптомы коронавируса сейчас проявляются все реже:
Мы с начала мая отслеживаем самые распространеные симптомы, и они отличаются от прежних, — подчеркивает профессор и связывает такие изменения с ростом заражаемости вариантом Дельта, который первоначально был зарегистрирован в Индии, а сейчас составляет до 90% всех случаев в Великобритании и распространяется по миру дальше.
Дельту почти всегда, по-прежнему, сопровождает высокая температура, но потеря обоняния сейчас фиксируется только у каждого десятого заболевшего.
Новый штамм, похоже, работает несколько по-иному, — говорит Тим Спектор. — Людям может показаться, что у них какая-то разновидность сезонного гриппа, поэтому они продолжают общаться с другими людьми и могут заразить их. На наш взгляд, это создает большую проблему.
При этом в официальных рекомендациях самыми важными признаками ковида по-прежнему называются:
- постоянный кашель;
- высокая температура;
- потеря или изменение вкуса и/или запаха.
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