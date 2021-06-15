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Новый тип коронавируса — новые симптомы. Обоняние пропадает только у 10% заболевших

Новый тип коронавируса — новые симптомы. Обоняние пропадает только у 10% заболевших
Иллюстрация: pixabay.com

Мутировавший COVID-19 назвали Дельтой. Пока основная часть диагнозов ставится в Великобритании, но врачи предупреждают людей: обращайте внимание на нетипичные симптомы.

#КОРОНАВИРУС#ЛАЙФХАКИ

Новый вариант коронавируса, который обнаружили в Британии, имеет собственные симптомы. От «классического» ковида его отличает насморк и головная боль, пишет ВВС.

Медики советуют людям быть предельно внимательными и прислушиваться к своего организму очень тщательно. Классическими симптомами коронавируса являются:

  • кашель;
  • высокая температура;
  • потеря обоняния или вкуса.

Британская версия вируса добавляет:

  • головную боль;
  • саднящее горло;
  • сильный насморк.

Специалисты подчеркивают, что новые симптомы следует рассматривать вместе с другими признаками, характерными для COVID-19, так как в отдельности у них может быть совершенно другая причина.

Сезонное цветение доставляет дискомфорт многим, людей беспокоит и насморк, и саднящее горло, и головная боль. Но если человек понимает, что недомогание, связанное с аллергией, на этот раз протекает не так, как всегда, стоит сразу обратиться к врачу.

Исследователи уже дали новому виду коронавируса название — Дельта. Как указывает автор исследования Zoe Covid Symptom study профессор Тим Спектор, молодым людям, подхватившим вариант Дельта, может показаться, что у них просто сильный грипп. Люди могут не испытывать серьезного дискомфорта, но при этом быть крайне заразными.

Профессор Спектор делает вывод, что классические симптомы коронавируса сейчас проявляются все реже:

Мы с начала мая отслеживаем самые распространеные симптомы, и они отличаются от прежних, — подчеркивает профессор и связывает такие изменения с ростом заражаемости вариантом Дельта, который первоначально был зарегистрирован в Индии, а сейчас составляет до 90% всех случаев в Великобритании и распространяется по миру дальше.

Дельту почти всегда, по-прежнему, сопровождает высокая температура, но потеря обоняния сейчас фиксируется только у каждого десятого заболевшего.

Новый штамм, похоже, работает несколько по-иному, — говорит Тим Спектор. — Людям может показаться, что у них какая-то разновидность сезонного гриппа, поэтому они продолжают общаться с другими людьми и могут заразить их. На наш взгляд, это создает большую проблему.

При этом в официальных рекомендациях самыми важными признаками ковида по-прежнему называются:

  • постоянный кашель;
  • высокая температура;
  • потеря или изменение вкуса и/или запаха.

Ранее DK.RU писал о том, что распространение коронавируса в России вновь тало набирать темпы. В регионах заговорили о новых запретах.

Автор: Александра Клименко
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