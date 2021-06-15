Решения принимают в Москве. Старинное здание города будут реставрировать еще полгода

Историческая часть здания Уральской государственной консерватории будет сдана в конце 2021 г. Подрядчик рассказал, в чем причина задержки и откуда взялся второй тендер.

Самое старое каменное здание Екатеринбурга — историческая часть здания Уральской государственной консерватории — отреставрируют до конца 2021 г. Объявлять тендеры больше не будут, все работы выполнят в рамках двух действующих контрактов, пишет ЕАН.

Контракт на реставрацию на сумму в 160,6 млн руб. был заключен летом 2019 г. Работы должны были быть завершены в декабре 2020 г., но сроки сдачи сдвинулись сначала на 7 месяцев, до 31 мая 2021 г., затем еще на 2,5 месяца, до 15 августа. В начале 2021 г. Минкульт РФ объявил новый тендер на 90,2 млн руб.

Представитель подрядчика, московской компании «Равелин», рассказал изданию, что дополнительный конкурс был нужен для выполнения работ, не предусмотренных в изначальном техзадании. В итоге все работы распределили по двум контрактам:

По первому контракту мы поменяли крышу, сейчас продолжаем отделочные работы на фасаде и внутри здания, восстанавливаем обнаруженные фрески, положили мрамор на первом этаже, сделали мраморную лестницу, поменяли большую часть инженерных сетей. В рамках второго контракта продолжится работа с сетями, уже ведутся столярные работы. Рамы и двери по проекту выполняются из дуба, они изготавливаются по три месяца. На данный момент сделали окна на третьем этаже. Дополнительных тендеров точно не понадобится, объект сдадим в срок — до конца года», — рассказал представитель подрядчика.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Историческая часть здания — крыло, выходящее на ул. Ленина. До реставрации там размещалась администрация консерватории. В заведении отмечают, что все вопросы, связанные с реставрацией, решает Минкульт России, местному руководству сообщают только о принятых решениях.

Напомним, во время работ в старинном здании были найдены артефакты, которые пополнят экспозицию музея консерватории, например, первый телефонный справочник Свердловска, полуметровый гвоздь, выкованный на заводе на Плотинке, письма красноармейцев, старинные газеты.

Здание на Ленина, 26 имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Оно построено в 1736 – 1739 гг. по чертежам Иоганна фон Баннера, в нем размещалась горная канцелярия. Но в реестре памятников объект указан как «Здание консистории, 1814 год». Это может быть канцелярской ошибкой, допущенной в советские годы.

Напомним, весной этого года вокруг Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского разразился скандал. Члены преподавательского состава обратились к Министерству культуры РФ с требованием уволить ректора вуза — Валерия Дмитриевича Шкарупу.

DK.RU писал ранее, что в Екатеринбурге отреставрируют здание первого городского театра, в котором затем располагался кинотеатр «Колизей», памятник конструктивизма на Уралмаше «Фабрику-кухню УЗТМ», «Дом контор» на ул. Малышева – 8 Марта и другие здания. Всего в списке, одобренном мэрией, 14 зданий, их должны привести в порядок к 2025 г., на это выделено более 500 млн руб.

Еще один проблемный объект города, гостиницу «Исеть», готова модернизировать корпорация «Маяк». Здание было построено в «Городке чекистов» в 1933 г. как «общежитие для одиноких, малосемейных и командированных». В 1962 г. в нем открыли гостиницу, которая работала до 2013 г. Сейчас объект находится в аварийном состоянии.