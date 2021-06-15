Заболеваемость коронавирусом в России быстро растет. Начались запреты массовых мероприятий
Число новых заболевших за последние сутки превысило 14 тыс. человек, ежедневно от коронавируса умирают более 300 человек. На этом фоне началось введение дополнительных ограничений.
В России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса, умерли 379 человек, полностью выздоровели 8 597 заболевших, сообщил оперативный штаб. Больше всего новых случае в Москве — 6805, Московской области — 1135 и Санкт-Петербурге — 902.
Заболеваемость остается на уровнях февраля 2021 г.: 14 июня было 13 721 заболевших и 371 умерший, больше половины новых случаев также пришлись на Москву (6590), Московскую область (1043) и Санкт-Петербург (865).
Всего в России за всю пандемию официально обнаружено 5,236 млн случаев болезни, зафиксировано 127 180 умерших, выздоровели 4,82 млн человек.
Из-за роста заболеваемости губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил запретить проведение массовых мероприятий в регионе до 15 июля. О возможном введении коронавирусных ограничений по этой же причине сказал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Еще на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице дополнительные выходные с 12 по 20 июня. До этого в мае он говорил о провале вакцинации: процент привитых жителей столицы меньше, чем в любом другом европейском городе.