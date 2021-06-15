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Заболеваемость коронавирусом в России быстро растет. Начались запреты массовых мероприятий

Заболеваемость коронавирусом в России быстро растет. Начались запреты массовых мероприятий
Автор фото: Mulyadi. Иллюстрация: unsplash.com

Число новых заболевших за последние сутки превысило 14 тыс. человек, ежедневно от коронавируса умирают более 300 человек. На этом фоне началось введение дополнительных ограничений.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса, умерли 379 человек, полностью выздоровели 8 597 заболевших, сообщил оперативный штаб. Больше всего новых случае в Москве — 6805, Московской области — 1135 и Санкт-Петербурге — 902. 

Заболеваемость остается на уровнях февраля 2021 г.: 14 июня было 13 721 заболевших и 371 умерший, больше половины новых случаев также пришлись на Москву (6590), Московскую область (1043) и Санкт-Петербург (865). 

Всего в России за всю пандемию официально обнаружено 5,236 млн случаев болезни, зафиксировано 127 180 умерших, выздоровели 4,82 млн человек.

Из-за роста заболеваемости губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил запретить проведение массовых мероприятий в регионе до 15 июля. О возможном введении коронавирусных ограничений по этой же причине сказал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Еще на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице дополнительные выходные с 12 по 20 июня. До этого в мае он говорил о провале вакцинации: процент привитых жителей столицы меньше, чем в любом другом европейском городе.

 
Автор: Андрей Пермяков
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