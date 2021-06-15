Саморазвитие ради саморазвития. Почему расти и совершенствоваться нужно не всем/не всегда

«Человека меняет опыт, но прожитый, пережитый и осмысленный. А события, которые с нами происходят, не обязательно превращаются в опыт. Сама по себе «мотивация к счастью» — тупиковый путь». Мнение.

Быть успешным: успевать и на работе, и дома, и в тренажерном зале, и в клубе по интересам… В попытке объединить в жизни множество сфер и делать все хорошо многие люди доводят себя до депрессии и истощения. Чем же настоящее саморазвитие отличается от насилия за собой? Reminder обсудил этот вопрос с практикующим психологом Ильей Латыповым, который давно изучает темные стороны практик саморазвития. DK.RU выбрал главное из материала.

— «Неудачник» — довольно сомнительное определение. Оно относится к той же категории, что и «лентяй», то есть отражает не фактическую реальность, а негативное отношение говорящего к поведению или действиям других людей. «Неудачником» могут назвать и того, кто постоянно терпит неудачи, и того, кто потерпел крах после длительной череды успехов и достижений. Или, например: один человек так и не рискнул пойти за своей мечтой, выбрал безопасные, но скучные и тоскливые для него варианты жизни, а другой попытался — и у него не получилось. Но можно ли уверенно назвать первого «удачником»?

Сама идея, что на самоубийства, зависимости и депрессии обречены «неудачники» — порождение безжалостно-нарциссического мира, в котором единственным мерилом человеческой ценности является количество актуальных достижений, которые ты можешь продемонстрировать. Именно актуальных. Старые заслуги не в счет — они быстро обесцениваются, нужно постоянно демонстрировать новые. Это порождает такую напряженную и тревожную гонку, что приводит как раз к тому, от чего человек пытается убежать — к депрессиям и даже самоубийствам.

Депрессивные и тревожные расстройства часто следствие не неудач как таковых, а внешнего и внутреннего давления на человека и его психику.

— Сегодня популярен образ саморазвития и самооптимизации как самоцели. Саморазвитие ради саморазвития — потому что надо быть развитым и не отставать. Или постоянная самооптимизация для того, чтобы во всеоружии встречать возможные проблемы. Однако развитие, на мой взгляд, это побочный результат попыток разобраться и разрешить возникающие перед человеком вопросы. Поясню на собственном примере. Когда я думаю о чтении профессиональной литературы, у меня могут быть два варианта мотивации. Первая: мне нужно хорошо разбираться в каких-то вопросах, это будет полезно в будущем. Вторая: у меня есть конкретные проблемы в работе с тем или другим клиентом, я плохо понимаю суть происходящего с ними, и мне нужна дополнительная информация и взгляд со стороны.

В первом случае я, скорее всего, не дочитаю книгу, или даже не начну ее читать. Разве что книга не окажется очень-очень интересной, а это с большой долей вероятности указывает на то, что она в чем-то резонирует с актуальными для меня вопросами. У меня дома скопилось много такой литературы, накупленной как раз в порыве желания поразвиваться. Ну, а во втором случае я буду весь внимание, и мое развитие как профессионала продвинется намного больше. Так что развитие — это результат нашей встречи с реальными проблемами и поиска их решений, а не «заготовка» на все случаи жизни.

— Я думаю, что есть только один способ, который облегчает нам встречу с потерями или приобретениями. Это готовность честно встретить и пережить чувства, которые их сопровождают. Ведь очень часто мы страдаем не от событий, а от ощущения, что мы не вынесем чувства, которые такие события могут у нас вызвать.

Способность разрешить себе чувствовать то, что сейчас чувствуешь, не стыдясь и не прерывая себя — вот хороший лайфхак на все случаи жизни. Проблемы он не решает, но путь к их решению сокращает точно.

— На базовом уровне мы как были, так и останемся людьми, которые управляются неосознаваемыми психическими процессами. А свобода воли — это вообще лишь сложная, многоуровневая иллюзия, порождаемая нашим мозгом. Так что с точки зрения нейрофизиологии нельзя управлять собой как биомашиной в принципе. Однако, я считаю, «иллюзия» свободы воли очень полезна. Ощущение того, что мы можем каким-то образом контролировать свое поведение и влиять на окружающий мир, оказывает исключительно благотворное воздействие на психику.

— Периодически появляются разного рода панацеи. То психоанализ или психотерапия в целом, то медитация и осознанность объявляются универсальным ключом к счастью. Кто-то формулирует какие-нибудь «пять, десять, двадцать правил счастливой жизни». И есть универсальная отговорка на тот случай, если у человека не получается достичь счастья и спокойствия в результате следования этим правилам. Она очень проста и эффективна: «Вы недостаточно точно и последовательно выполняли наши инструкции». Идея в том, чтобы вызвать у вас чувство вины. А поскольку рано или поздно любой человек, даже давший себе клятвенное обещание не отходить от намеченного плана, все равно сбивается, это объяснение работает всегда.

Максимум, что мы можем — это описать факторы, которые способствуют хорошему самочувствию, но не как гарантии. Причем эти факторы давно всем известны. Хороший сон, физическая активность, наличие близких отношений, социальная активность, любимое дело… Ну что, вы почувствовали себя счастливым и полным гармонии? Вместо вопроса «какие есть универсальные правила счастья», а я бы задался другим: «Что именно в организации моей жизни не оставляет в ней места для хорошего сна или физической активности?».

— Идея внутреннего врага — одна из самых популярных в культурах, которые исходят из постулата об изначальной испорченности человеческой натуры. То есть, если человека не «окультуривать», если не держать его природу в узде правил, предписаний и идеалов, то он пустится во все тяжкие. Об этом, например, популярная книга Голдинга «Повелитель мух». Но я несколько лет назад читал о реальном случае с детьми, которые оказались без взрослых на необитаемом острове, и там они организовали вполне себе сплоченную группу, без кровавых конфликтов. Эту же установку — «ты ленивая тварь» — часто транслируют родители своим детям. Подразумевается, что лень — это такое качество, с которым нужно бороться, иначе оно возьмет вверх. Тогда как на самом деле «лень» — это часто либо очень низкий уровень энергии, либо отсутствие мотивации у человека делать то, что он вроде бы «должен» делать.

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Если у человека в результате взросления не сформировалась внутренняя мотивация к чему-то, а жизнь его всегда была организована извне, то в отсутствии внешнего каркаса из насилия, страхов и чужих предписаний он действительно «расползается в кисель», как выразился один мой знакомый. Разумеется, это ему не нравится, и начинается бесконечная борьба с самим собой, попытка удержать себя от этого расползания. Кроме борьбы есть другой путь, но он тоже сложный — заново себя узнать, понять, к чему у тебя на самом деле есть склонность, что ты любишь, а что нет. В таком случае что-то тогда можно изменить, с чем-то — просто смириться, оплакав упущенные возможности. Главное — в этом подходе нет войны, а есть знакомство и внутренний диалог.

На все нужно осознанное внимание, время и практика. Невозможно за короткое время «подрастить» себя — у психики свои темпы созревания и перестройки нервных связей. Более того, это возможно прежде всего во взаимоотношениях с другим человеком. Самостоятельный путь здесь крайне затруднен — это как себя самого за волосы вытаскивать из болота.

— Активное желание улучшить себя может говорить о внутреннем конфликте. Если себя надо «улучшить» — значит, ты сейчас себя не устраиваешь, и у тебя есть образ, на который ты ориентируешься. Когда уточняешь, что значит эта фраза, то часто в ответах людей звучат такие слова, как «избавиться», «побороть», «перестать», «добавить». Предпочтительнее подход, в котором мы ориентируемся не на улучшение, а на самоисследование и освоение самих себя.

— Человека меняет опыт, но прожитый, пережитый и осмысленный. А события, которые с нами происходят, не обязательно превращаются в опыт.

— Сама по себе «мотивация к счастью» — тупиковый путь. Счастье не может быть целью и смыслом человеческой жизни. Оно скорее побочный эффект того, что человек живет в согласии с самим собой. А это значит, что он открыт жизни и, следовательно, открыт и страданию. Попытка вымарать из жизни эту страницу приводит к уплощению, выхолащиванию существования. Избегая страданий, вы в итоге теряете способность и радоваться — такой парадокс.

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