В Свердловской области задумались о введении ограничений. Заболеваемость COVID-19 растет

Евгений Куйвашев заявил, что к решению будет подходить максимально аккуратно. Пока судьба школьных выпускных и «Ночи музыки» остается под вопросом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не исключает введения в регионе новых ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Оперштаб работает, мы внимательно следим за ситуацией. Действительно, возрастает численность заболевших, мы это наблюдаем. Я хочу попросить всех не пренебрегать мерами безопасности в общественных местах, магазинах. Это не шутка, не чья-то блажь. Это серьезная угроза, с которой нам предстоит бороться и некоторое время жить, — заявил Куйвашев.

Губернатор добавил, что к решению будет подходить максимально аккуратно. Если решение об ограничениях будет принято, о нем станет известно в ближайшие дни, пишет JustMedia.

Напомним, в Свердловской области из-за роста числа заразившихся COVID-19 вновь возвращают больницы в «коронавирусный» режим работы. Как сообщает региональный оперштаб, в области увеличивают число мест для лечения больных. Сейчас в регионе зафиксировано 90568 зараженных, более сотни заболевших в сутки в Свердловской области фиксируют с начала мая 2021 г.

Судьба школьных выпускных и «Ночи музыки» в Екатеринбурге пока остается под вопросом. Ранее DK.RU писал, что Роспотребнадзор рекомендовал городским властям отменить проведение единого школьного выпускного, на котором планировалось собрать 3,5 тыс. школьников, окончивших 11-й класс.

Ситуация с коронавирусом становится серьезнее и в других регионах страны. 12 июня было объявлено, что в Москве рабочая неделя с 15 по 19 июня станет выходной, в столице закрыли фудкорты и десткие комнаты в ТЦ, бизнесу рекомендовали 30% штата перевести на работу из дома. В Санкт-Петербурге аналогичные меры вступят в силу с 17 июня, там приостанавливают работу фуд-корты и фуд-плейсы, исключением стали точки фаст-фуда на вокзалах, АЗС и в аэропортах. Также в городе на Неве приостанавливают работу детские комнаты, расположенные в ресторанах, кафе, торговых центрах. Временно запрещено проведение зрелищных мероприятий в заведениях общественного питания.