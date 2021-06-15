«Не застройка территории, а развитие». Куратор стройсферы города — о работе совета и КРТ

Новый куратор строительной сферы Екатеринбурга Рустам Галямов впервые поделился с журналистами планами и мыслями о грядущей работе. В частности, он намерен объявить бой застройке из стекла и бетона.

Новый куратор строительной сферы Екатеринбурга — выходец из Тюмени и бывший замдиректора Фонда капремонта Москвы — Рустам Галямов впервые рассказал журналистам о градостроительных планах. Он уточнил, что не планирует согласовывать каждый шаг с главой города и возобновляет работу градостроительного совета. Главное — в материале DK.RU.

Галямов рассказал, что на предложение Алексея Орлова вступить в должность согласился сразу, сейчас главной задачей он видит выстраивание диалога и работы с застройщиками региона.

Про дефицит школ и детских садов

Сегодня в городе дефицит садиков и школ, дети учатся во вторую смену. Эти вопросы, наверное, не получится решить напрямую через застройщиков по схеме: они построили и отдали городу, потому что экономика Екатеринбурга тяжело это переносит. [Стоимость строительства] школы выходит где-то в районе миллиарда рублей. Подарить миллиард просто так сейчас не получится.

Схема, при которой город выкупает у застройщика возведенную школу или сад, чревата судебными тяжбами (ФЗ №44), подчеркнул Галямов.

Про новый генплан

Генплан-2025 до конца года должен быть приведет в соответствие с градостроительным кодексом:

— Поскольку документ принимали еще в 2004 году, и есть позиции, которым он не соответствует. Затем мы начинаем работу над Генпланом-2045, в котором учтем мнения застройщиков, экспертов и жителей. Документ пройдет все процедуры общественных обсуждений.

Про КРТ

Куратор строительной сферы рассказал, что сейчас составляются нормативно-правовые акты, эту работу закончат к сентябрю.

В октябре-ноябре мы сможем выбирать площадки и объявлять аукцион для комплексного развития. О конкретных площадках сможем говорить после того, как будут утверждены все нормативные акты, которые дадут нам право разрабатывать начальную цену аукциона, моменты выкупа отдельных помещений, компенсации за квартиры, предоставленные по социальному найму. Есть наработки, но пока их преждевременно обсуждать.

Про возобновление работы градостроительного совета

Его работу планируется восстановить к концу июня, на днях будет подписано постановление о составе совета, в который вернутся многие многих заслуженные и работающие строители и архитекторы, в том числе экс-главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин. Председательствовать будет Алексей Орлов.

Про самостоятельность

— За нос меня водить никто не будет, это точно. Какие-то вопросы я согласовываю с мэром, но если я буду дергать его по согласованию всех вопросов, то зачем я вообще здесь тут?

Про дальнейшую застройку города

— Идей много, но единственный подход, который будет точно — это смотреть на город не с точки зрения застройки территории, а ее развития. Это ключевое. Бетон и стекло — нет.

Благоустройство, приведение в порядок территории, должны быть парки. Есть настрой на развитие города в сторону общественного транспорта, пешеходов, и отказ от автомобилизации. В Екатеринбурге должны быть платные парковки.

Напомним, ранее сообщалось, что строители Екатеринбурга помирились с мэрией. Президента и членов совета Гильдии строителей Урала выбирали в здании городской администрации.

В мае стало известно, что застройщики Урала вновь смогут привлекать для работы на стройках рабочих из Узбекистана и Таджикистана.