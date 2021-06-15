«Чужому человеку чихать!» Уральский экопроизводитель отказался от услуг поставщиков

NOMAD после нескольких лет попыток закупать ревень у местных фермеров открыл собственное производство. Основатель компании уверен, что развиваться «не выращивая свое» сейчас в России невозможно.

Владелец марки NOMAD Александр Вовний начал выращивать ревень и ищет для этого от 5 до 10 гектаров сельхозугодий в Сысертском районе и на границе Челябинской области. Решение было принято после «энной суммы денег коту под хвост» и трех лет, тщетно потраченных на попытки закупать это травянистое растение у фермеров.

Вынужден констатировать: попытки решить вопросы выращивания сырья чужими (фермерскими) руками, на чужой (фермерской) земле, с оплатой манипуляций (фермерских), — блажь. Это нужно только мне. Чужому человеку чихать! А умные разговоры — лишь разговоры. Посему, только своя земля и только собственная ответственность! — пишет бизнесмен на своей странице в Facebook.

По мнению Александра, развиваться «не выращивая свое» сейчас в России практически невозможно: «Все, что касается закупок сырья, попыток построить долгосрочные отношения — все это фикция вперемешку с проституцией. Сегодня, «железное да», а завтра — завтра уже и «не помнят», о чем разговор был и кто ты таков. Вывод: защищайся, обеспечивай свои интересы сам».

NOMAD уже высадил и прорастил более 10 тыс. саженцев ревеня, но для того чтобы новое направление стало постоянным, нужно найти землю: «Затея серьезная, поэтому роль временного гостя не рассматривается. Так что собственники, которым земля в тягость, отзовитесь», — пишет Александр Вовний.

Ранее DK.RU рассказывал о том, как NOMAD открыл производство цукатов на Урале. Одним из проблемных вопросов был именно ревень, цукаты из которого получаются вкусными и пользуются спросом. Найти достаточное количество сырья компания пыталась несколько лет.

Обидно, что народ у нас инертный. Привыкли из года в год выращивать картошку и морковку, других культур не видят. Тот же ревень, попробуй его найти в России в более-менее промышленных масштабах. Между тем в свое время он занимал значительное место в экспорте, и это вам не байка про иван-чай, который якобы шел пудами за границу, мы реально поставляли ревень на западный рынок большими объемами, — утверждает Александр.

Под маркой NOMAD предприниматель варит джем, в варенье из одуванчиков не добавляет ни капли воды, лист для чая берет только до цветения, а для цукатов использует непривычные ингредиенты: тыкву, морковь, аронию, клюкву. А также по мере сил замещает импортный продукт — вяленые томаты. Сейчас новым направлением компании стала заготовка молодых побегов кипрея (иван-чая), который начал пользоваться успехом у рестораторов. Александр Вовний, однако, подчеркивает, что это будет штучный товар, так как процесс производства слишком трудоемок.