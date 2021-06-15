Свердловчане стали в 1,5 раза чаще пользоваться ВТБ Онлайн

За январь-май 2021 года жители Свердловской области провели более 6,4 млн операций в интернет- и мобильном банке ВТБ Онлайн, что на 54% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Число активных пользователей системы на Среднем Урале достигло 287 тысяч, за год увеличившись на треть.

В среднем в 2021 году свердловчане совершают в ВТБ Онлайн более 40 тысяч операций в день (+62% по сравнению с прошлым годом). Большая часть из них — 74% — приходится на переводы клиентам ВТБ и сторонних банков. Еще 22% составляют платежи за услуги, остальное – операции по вкладам, кредитам и другим продуктам.

За год доля переводов выросла на 7 процентных пунктов, что связано с увеличением популярности Системы быстрых платежей. По статистике ВТБ, в 2021 году переводы через СБП каждый месяц получают и отправляют в среднем 114 тысяч клиентов в Свердловской области, что в 12-13 раз выше, чем в начале 2020 года.

Другая тенденция — стабильный рост оборотов в мобильном приложении по сравнению с веб-версией. Сейчас с помощью смартфонов совершается 96% операций свердловчан в ВТБ Онлайн, а на интернет-банк приходится всего 4%. Год назад это соотношение составляло 91% к 9%.

Все больше уральцев каждый день пользуются цифровыми сервисами, и дополнительный импульс этому тренду придали привычки, сформированные на фоне пандемии. Наша стратегическая задача – развивать все каналы предоставления услуг, так что свердловчане могут комфортно решать повседневные вопросы через мобильный банк, а для более сложных операций и консультаций приходить в офис, — отметил Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области.

Стать пользователем ВТБ Онлайн и получать банковские услуги может любой житель Свердловской области без единого посещения офиса ВТБ. Для этого необходим профиль на «Госуслугах» с биометрическими данными. Зарегистрировавшись таким образом, клиент получает доступ к системе, может моментально выпустить цифровую карту и оплачивать ей покупки в интернете и через телефон, совершать платежи и переводы, открыть сберегательные и инвестиционные продукты, подать заявку на кредит.

В конце 2020 года ВТБ полностью обновил мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, а часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс.