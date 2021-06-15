Расстаньтесь с уверенностью: деньги — главный мотиватор. У нового поколения иные ценности

Мы тащим за собой груз устаревших знаний и навыков, противоречащих актуальным задачам бизнеса. От каких надо срочно избавиться, а какие — сформировать у себя и сотрудников.

Радислав Гандапас, бизнес-тренер, специалист по лидерству, автор книг:

— Только в России и странах постсоветского пространства школьные каникулы длятся три месяца. Казалось бы, ну и что? Всего лишь то, что с детства в течение десяти лет у нас формируется стереотип: лето — время отдыха. Поэтому летом эффективность сотрудников снижается, они работают вполсилы. Почему? «Ну, лето же». Наверняка и вы, когда к вам обращаются с каким-то предложением в мае, отмахиваетесь со словами: давай к этому вернемся в сентябре — лето же.

К чему это я? В наших головах формируются стереотипы, которые в течение жизни определяют, насколько мы успешны, конкурентоспособны и так далее. Многие закладываются в детстве, причем так прочно, что переломить их невозможно. Попробуйте объявить аврал в июле или не дать сотруднику отпуск.

Традиция уходить на трехмесячные каникулы сформировалась в первой половине XX века, когда Россия была преимущественно аграрной страной. Уклад жизни был другим, и дети были вовлечены в полевые работы. В период, когда день год кормит, родители просто не отпустили бы их в школы. Потом и студентов стали отправлять на месяц «на картошку». Я застал это время, правда, работал на винограднике, потому что жил в Одессе.

Прошло несколько десятилетий, уклад жизни изменился, ценность знаний повысилась, однако некая инерция продолжает определять режим труда и отдыха, «большая перемена» в 90 дней сохраняется. Так же точно мы тащим за собой груз привычек, устаревших знаний, умений, которые порой вступают в противоречие с потребностями и задачами бизнеса.

Давным-давно я работал заместителем директора компании и бился за компьютеризацию. Бухгалтеры наотрез от нее отказывались. Они говорили: лучше тупой карандаш. Когда компьютеры все-таки появились, сотрудники продолжали вести подсчеты на бумаге, после чего тупо заводили данные в машины. Таким образом инновации не использовались, и эффективность бухгалтерии (и бизнеса) снижалась.

Навыки, которые увеличивают эффективность человека, повышают и его конкурентоспособность. А бизнес — это сумма навыков людей, работающих в команде.

Всемирный экономический форум в Давосе регулярно представляет список наиболее востребованных навыков. Перечислю их и некоторые прокомментирую.

Решение комплексных задач

Предприниматель должен отдавать себе отчет, что любое решение — часть системы. Разобравшись в моменте с одной задачей, он не решит проблему полностью. Например, вы повысили зарплату сотруднику, чтобы лучше его мотивировать. Казалось бы, задача решена. Но он не преминет похвастаться этим перед коллегами, которые могут счесть ваше решение несправедливым — и мотивация в компании снизится.

Над комплексным решением приходится ломать голову, зато количество «небольших решений», которые необходимо принимать, снижается.

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Критическое мышление

Критическое мышление не имеет ничего общего с привычкой ходить с килой миной и все критиковать. Это навык анализировать входящую информацию, позволяющий формировать свою позицию и аргументированно отстаивать свою точку зрения. Когда человек с критическим мышлением смотрит новости, он задается вопросом: кому выгодно подавать информацию таким образом? Чтобы сформировать целостную картину, он обратится и к другим источникам.

Креативность (творческие способности)

Это способность рождать идеи, формировать в воображении модели будущего. Я участвовал в нескольких проектах, посвященных стартапам. Порой поражаешься, как только человеку пришла в голову та или иная бизнес-идея! Некоторые становятся основой для создания глобальных компаний, генерирующих миллиардные обороты.

Креативность закладывается в детстве и развивается в течение жизни. Сформировать этот навык во взрослом возрасте сложно, но можно. И главное необходимо. Потому что бизнес, которым вы занимаетесь сейчас, через несколько лет может исчезнуть, став неактуальным. Времена меняются, потребность в товарах и услугах трансформируется. Вспомните пейджинговые компании. Где будут работать таксисты, когда разрешат автопилоты?

Управление людьми

Понятный навык, но есть нюанс: привычные методы управления перестают работать. Расстаньтесь с уверенностью, что деньги — главный мотиватор. У молодых людей, которые приходят на смену сотрудникам постарше, другие ценности. Это забота об окружающей среде, инклюзивность (вовлеченность в принятие решений на всех уровнях), геймификация (чтобы в деятельности был элемент квеста), наставничество (хотят, чтобы учили их, и хотят обучат сами), независимость (самостоятельность в принятии решений).

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Когнитивная гибкость

Способность эффективно заниматься несколькими делами одновременно.

Другие необходимые навыки — клиент ориентированность, взаимодействие с людьми, эмоциональный интеллект, навык ведения переговоров, здравомыслие и принятие решений.

Примите как данность: навыки, влияющие на эффективность, будут меняться. Футуролог Элвин Тоффлер подчеркивал, что безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а не умеющие учиться, разучиваться и переучиваться.

Некоторые руководители спрашивают: как собрать эффективную команду для бизнеса? Мой ответ: никак. Не надейтесь найти готовых людей — готовьте их для себя. Ни школа, ни институт не могут в этом помочь, поскольку обладают колоссальной инерцией и не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Для бизнеса же важно, чтобы сотрудники были на пике актуальных знаний и навыков. Да, они могут уйти от вас. Но другого пути нет. И главное — начните с себя: составьте список навыков, которые вам надо освоить в ближайшее время.

Я хочу заниматься тем, чем занимаюсь в России, по всему миру. Необходимый мне навык — свободное владение английским языком. За полгода мне удалось развить его до такой степени, что я выступил на английском в нескольких странах в онлайн-формате, у меня в коучинге появились иностранцы, а Google прислал контракт на работу с топ-менеджерами компании в персональном коучинге.

Я считаю гибкость, открытость новому главными качествами, которые способствуют успеху в бизнесе сегодня. К примеру, многие цепляются за отжившие модели управления, закрываются от изменений — и проигрывают. Мой совет: хватайте новое — блокчейн и эджайл!

Навыки необходимо не только приобретать, но и избавляться от них. Я, к примеру, изжил навык медленного чтения, когда делаешь это смакуя. Поскольку он не позволяет прочитывать нужный объем. Однако Гоголя надо читать не спеша, это как выкуривать сигару, а не сигарету.

Текст написан на основе выступления на онлайн-форуме Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «Своя колея».