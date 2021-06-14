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«Научите ребенка классно жить». В чем главная задача воспитания

«Научите ребенка классно жить». В чем главная задача воспитания
Иллюстрация: pixabay.com

«Будущее — это все-таки полная неопределенность, и для нас в том числе». Почему программы профориентации стоит заменить прогулками в парке.

#ДЕТИ#ЛАЙФХАКИ

Куратор фестиваля «Архстояние Детское», директор «Зеленой школы» в парке Горького Ксения Будина рассказала в эфире «Радиошколы» о том, кауой будущее ждет нынешних детей и что важно дать им сегодня. Главное — в материале DK.RU.

— Будущее — это все-таки полная неопределенность, и для нас в том числе. Единственное, что мы можем с уверенностью сказать, — в будущем почти все будут делать роботы, а мы — только творить.

.«Научите ребенка классно жить». В чем главная задача воспитания 1

Фото: pixabay.com

Когда ребенка постоянно заставляют быть молодцом, получать хорошие оценки, уже в восьмом (а лучше в седьмом) классе требуют определиться с тем, кем он будет всю свою жизнь до старости, кажется, что это какая-то непомерная нагрузка. Я более чем уверена, что все это совершенно глупо, ребенка просто нужно научить классно жить, и тогда он точно разберется, кем ему быть, чем заниматься.

Нельзя взять и научить кем-то быть! Нельзя ребенка взять и сделать экологом. Ты можешь дать ему возможность провести на природе свободное время так, чтобы он в эту природу влюбился. А дальше он сам начнет ее защищать, беречь, ведь все, что мы любим, мы всегда защищаем.

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Автор: Александра Клименко
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