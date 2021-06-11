Все исследования о мозге мужчин и женщин назвали предвзятыми. Что происходит?

Результаты экспертиз, подтверждающих половые отличия работы мозга, тиражируются огромными тиражами, о других же научное сообщество молчит. То, что отличий нет, не устраивает никого.

Лиз Элиот, нейробиолог из Университета медицины и науки им. Розалинд Франклин, вместе с коллегами бросает вызов распространенному убеждению об отличиях мужского и женского мозга.

Лиз Элиот пишет, что стереотипы общества об отличиях женского и мужского мозга удивительным образом влияют на то, что происходит в реальной науке. С появлением МРТ нейробиологи непрерывно работают, чтобы найти различия между мужским и женским мозгом, этот тип исследований привлекает много внимания, потому что проще всего связать какую-то конкретную находку с гендерными различиями в поведении.

Команда Элиот проанализировала результаты 30-летних исследований половых различий человеческого мозга. Оказалось, что ни одно из ранее сделанных учеными утверждений не подтвердилось. Мозг мужчин и женщин отличается только размером, никаких отличий между структурой и и активностью нет:

Мы с коллегами назвали свое исследование «Избавление от диморфизма», чтобы развенчать идею о том, что человеческий мозг «диморфен по половому признаку». У некоторых животных половой диморфизм действительно присутствует, но, как мы обнаружили в нашем исчерпывающем обзоре, в человеческом мозге нет ничего даже отдаленно похожего.

В среднем размер мозга у мужчин на 11% больше, чем у женщин, но, в отличие от некоторых певчих птиц, у мужчин или женщин нет непропорционально более крупных отдельных областей мозга. Размер мозга пропорционален размеру тел, и женский мозг отличается по размеру от мужского меньше, чем другие органы, такие как сердце, легкие и почки, которые у мужчин больше на 17-25%.

Ни одна отдельная область мозга не отличается у мужчин и женщин более чем на 1%, и даже эти крошечные различия не обнаруживаются постоянно среди географически или этнически разнообразных популяций.

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Другие широко обсуждаемые половые различия мозга также объясняются размером, а не полом. К ним относятся соотношение серого вещества к белому веществу и соотношение связей между двумя полушариями мозга и внутри них. Оба этих показателя выше у людей с меньшим мозгом, вне зависимости от того, мужской он или женский.

Нейробиологи давно надеялись, что более масштабные исследования и более совершенные методы, наконец, откроют «настоящие» или межвидовые половые различия в мозге. Но правда в том, что чем больше исследований проводится, тем меньше подтверждаются половые отличия.

Все это, говорит Лиз Элиот, доказывает явную предвзятость во время исследований и после, во время их обнародования. Те данные, которые подтверждают некие отличия, тиражируются куда активнее тех, которые ничего аналогичного не выявляют.

Должно быть, мы делаем что-то важное, потому что наш вызов догме о половых отличиях мозга получил отпор с обоих концов академического спектра. С одной стороны нас называют «отрицателями науки» и высмеивают за политкорректность. С другой — отвергают защитники женского здоровья, которые считают, что мы недостаточно тщательно изучили женский мозг и нам следует активизировать поиски половых различий, чтобы лучше лечить доминирующие среди женщин расстройства, такие как депрессия и болезнь Альцгеймера.

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