Самоуничтожение: как спасти себя от самосаботажа?

Самосаботаж — что это такое и склонны ли к нему все представители человечества? Каковы причины этого процесса и почему мы сами мешаем себе быть счастливыми? Психологи объясняют причины поведения.

Счастье считается высшей жизненной наградой. Мы делаем ради него многое и, каким бы мимолетным оно ни было, радуемся ему. Но не реже человек быстро и успешно разрушает все, что было создано.

Самосаботаж, самоуничтожение встречается нам практически ежедневно. Это нездоровые отношения, брошенные хобби, недоступные цели, сердечные устремления, которым человек никогда не следует.

Что разрушает нашу жизнь? Основные причины самоуничтожения

Психотерапевт Ник Бейлис, автор книги «Простейший путеводитель к счастью», считает, что такое необъяснимое поведение человека с самим собой может быть связано с тяжелым детством или подростковым взглядом на мир. Повлиять на это могло что угодно, от строгого замечания от учителя в школе до наплевательского отношения родителей к успехам ребенка в кружке.

Достигнув взрослого возраста и определенного уровня счастья, мы начинаем саботировать сами себя, стремясь вернуться на привычную детскую почву, независимо от того, насколько нам на ней комфортно.

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Какие люди склонны к саморазрушению?

Рушить — не строить, многие люди буквально за несколько месяцев или даже недель способны разрушить то, что строили годами. Для того, чтобы перестать практиковать это, нужно понять, к какому типу людей-разрушителей вы относитесь:

1. Контролеры

Для них абсолютно нормально контролировать каждый шаг окружающих, при этом требуя максимум. Контролируют они и сами себя, каждый шаг и жест.

2. Угодники

Человек склонен угождать всем, он хочет, чтобы каждый знакомый и незнакомый считал его прекрасным работником/родителем/супругом/другом/гражданином и так далее. Конечно, происходит это с полным отказом от собственных желаний и стремлений.

3. Мученики

Мне плохо, но я потерплю. Программа этого человека — быть жертвой, всегда и во всем. Такое поведение ломает психику настолько сильно, что работать над восстановлением можно годами.

4. Трудоголики

Да, это тоже способ разрушать собственную жизнь. Когда у человека в жизни нет ничего кроме работы — это путь в никуда.

5. Перфекционисты

Все должно быть идеально, каждый вокруг должен быть идеален. И, конечно же, я сам себе абсолютный идеал. Но такие убеждения не имеют ничего общего с реальной жизнью.

6. Чечеточники

Успевать везде, успевать всегда, успевать все. Тоже нереально и тоже мешает жить и радоваться окружающему миру.

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Самые распространенные признаки саморазрушения

Люди неоригинальны, и даже рушить свою жизнь предпочитают по одной из отработанных предшественниками схем. Самодеструкция может быть разной, например:

— Пренебрежительное отношение к собственным потребностям

Этот путь знаком многим. Сначала семья, сначала друзья, сначала коллеги, а потом я сам. В итоге человек словно превращается в робота, обслуживающего интересы других. Возможно, он еще склонен что-то желать, но даже не задумывается о том, что все это может стать реальностью. Остановить процесс значит услышать себя, но это всегда сильнейшая ломка.

— Изоляция от внешнего мира

Социум делает нас счастливее. Да, с окружающими много проблем, но в итоге они делают нас счастливее. Отгородившись от всех вокруг человек рушит свой мир и свою психику.

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— Отказ от приема пищи или переедание

Частое поведение, причины которого не всегда в реальных проблемах с весом. Да, то, как мы принимаем пищу — это прежде всего о психологии. В этом случае человек не просто разрушает личность, он вредит физическому состоянию, здоровью, вплоть до угрозы жизни.

— Ухудшение отношений с окружающими людьми

Все вокруг мешают, все плохие и эгоистичные. Так почему бы не начать хамить окружающим и вести себя откровенно вызывающе? Такое поведение не решает проблемы человека, но риск остаться в одиночестве и несчастье увеличивает в разы.

— Злоупотребление алкоголем

Опять же, физическое и психическое самоуничтожение. Процесс может начаться незаметно, но остановиться многие не могут уже никогда.

— Расчесывание кожи и нанесение себе ран

Явное проявление нелюбви к себе, к собственному телу. Такая склонность может проявиться в любом возрасте, но чаще встречается у подростков и молодых людей.

— Тренировки в спортзале до изнеможения

Это не забота о здоровье, это программа саморазрушения. Процесс может засосать незаметно, человек и не понимает, что пытается решить психические проблемы через физические нагрузки.

— Подавление эмоций и отказ от предлагаемой помощи

Поведение, при котором человек абсолютно закрыт для окружающих. Он боится подпустить к себе и внутри наслаждается тем, что никто не может приблизиться к нему. Следующим шагом в этом случае может стать полная изоляция от окружающих и внешнего мира.

— Неоправданный риск

Прыжки с парашютом и погружения на морское дно с сомнительными инструкторами, поездки в центры военных конфликтов, любовь к огромной скорости на трассе — все это говорит о том, что человеку неспокойно, саморазвитие на каком-то этапе пошло не в ту сторону.

— Случайные половые связи

Опасно по множеству причин и разрушительно для психики.

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Как спасти себя от саморазрушения?

Психологи предлагают несколько тактик, которые можно практиковать самостоятельно.

1. Размышлять конструктивно

Если постоянно думать о прошлом и пытаться анализировать его, найти спокойствие и быть счастливым невозможно. Все произошедшее нужно осмыслить, сделать выводы, принять и идти дальше.

Психологи отмечают, что важно принимать факт того, что в душе разлад. Найдите его причину. Если это было что-то сделанное вами подумайте, что в другой раз можно сделать иначе, но осознав, что то, что было уже точно не исправить. Составьте план и идите вперед.

2. Осознать, что можно не быть жертвой

Люди, не способные справиться с жизненными обстоятельствами, часто становятся «жертвами». К этому состоянию приводит чувство бессилия, понимание, что ничего не изменить.

Жертвы понимают, что с ними что-то постоянно происходит, но не готовы брать на себя ответственность за это. Виноваты всегда другие люди, обстоятельства, события. К этому состоянию нередко приводит глубинная неуверенность в себе и потребность в признании.

Спасти себя можно таким образом: понять, что в ряде ситуаций быть жертвой просто удобно, и ответить себе на такие вопросы:

1. В каких ситуациях вы выбираете роль жертвы? С чем это связано?

2. Почему вы чувствуете себя жертвой? Вы понимаете, что не можете изменить что-то?

3. Что на самом деле вам хотелось бы сейчас делать и чувствовать?

После этого стоит мысленно прорепетировать «правильное» поведение. В ситуации, когда вы снова ощутите себя жертвой, вернитесь к этой модели и переборите себя.

3. Стать добрее к себе

Вас могли критиковать с самого детства, и это наложило отпечаток. Но никто не идеален. Нет никого, кто может и умеет все, успевает всегда и везде. Просто относитесь к себе добрее, прощайте себя и жалейте. Наверняка вы так относитесь к людям рядом, но не к самим себе.

Если вы начинаете думать о себе в отрицательном ключе – тут же останавливайтесь и меняйте формулировку. Нет, вы не глупый, вы просто не успели усвоить материал. Отмечайте в своих высказываниях слова «надо», «следует», «я должен», попробуйте заменить их на «я хочу» или «я не хочу».

Конечно, это сложный путь, но личность практически всегда можно восстановить и улучшить жизнь к лучшему. Если вы понимаете, что сами перестать не сможете, стоит обратиться к психологу. Если такой возможности нет — могут помочь книги на соответствующую тему, но их нужно изучать с полной самоотдачей и абсолютной готовностью поменять жизнь.

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