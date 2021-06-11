Попытка рейдерства? На директора уральской дистрибьюторской компании завели дело о взятке

Уголовное дело по 5 ч. ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере») заведено на гендиректора ООО «Медтрейд» Павла Рогача. Его компания занимается поставкой высокотехнологичного медоборудования.

По данным следствия, Павел Рогач планировал выиграть конкурс на поставку трех передвижных рентгенологических комплексов в медучреждения Пермского края. Найти рынки сбыта он поручил двум своим сотрудникам, которые в свою очередь вышли на «нужных» чиновников в Перми. Во время передачи денежных средств (чуть более 1,7 млн руб) сотрудников Павла Рогача задержали.

Несмотря на все обстоятельства, компания ООО «Медтрейд» все равно продолжает исполнять свои обязательства перед заказчиками и партнерами. В комментарии для DK.RU Анастасия Сигова, представитель «Медтрейда», отметила:

Мы будем доказывать невиновность Павла Рогача и отстаивать позицию и репутацию компании во всех инстанциях. Данная ситуация никаким образом не отразится на деятельности нашей компании. Мы крупная, стабильная компания с сильной командой и отлаженными бизнесс-процессами. Мы продолжаем деятельность: поставки идут, оборудование отгружается без нарушений сроков. Система менеджмента в нашей компании выстроена таким образом, чтобы оставаться устойчивой, даже при при таких неординарных событиях.

Адвокат адвокатской конторы № 22 «Магнат» СОКА, Александр Золоев, комментируя дело Павла Рогача, отметил, что подобные «спектакли» с дачей взятки и картинным задержанием участников, могут применяться при реализации рейдерских схем:

Здесь важно установить, действительно ли был умысел у взяткодателя или же посредник, исходя из своего корыстного умысла, сам договорился о передаче взятки, а затем, спасая себя от уголовного преследования, начал оговаривать другое лицо. Подобные «спектакли» имеют место быть при реализации рейдерских схем. Посредник и взяткополучатель «разыгрывают» передачу взятки, пишут явку с повинной (в этом случае лицо, добровольно сообщившее о преступлении, освобождается от уголовного преследования) и сообща дают показания на руководителя или собственника компании. Руководитель отправляется в СИЗО, его компания приходит в упадок и становится легкой добычей для рейдеров. В таких случаях оказание юридической помощи должно носить комплексный характер и включать в себя не только работу по сопровождению уголовного дела, но и работу по сохранению активов компании. Такую работу могут осуществлять только крупные адвокатские компании, имеющие в своем штате адвокатов различных специализаций: уголовно-правовой, банктортной, налоговой, антимонопольной и т.д.