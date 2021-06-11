Андрей Беседин возглавил торгово-промышленные палаты Урала

Выборы прошли на заседании в Кургане. Приехавший на собрание глава ТПП России подчеркнул, что палаты находятся в упадке из-за пандемии, но ресурсы для работы у них есть.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин переизбран председателем Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа.

Выборы, которые проходят раз в два года, состоялись в Кургане на заседании Ассоциации торгово-промышленных палат УФО, в работе которого принял участие Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Во время своего выступления он подчеркнул, что минувший год был непростым, пандемия и карантинные меры снизили объемы услуг всей системы ТПП России, спад не обошел и уральское отделение.

Но все же, — подчеркнул Сергей Катырин, — палаты округа нашли ресурсы для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности и бесперебойного выполнения основных функций и задач. Лидерами по приросту объема стали юридические услуги, включая медиацию и третейское разбирательство.

Президент ТПП РФ подчеркнул необходимость пристального внимания контролю услуг, являющихся исключительным правом системы торгово-промышленных палат. В частности, это услуги по экспертизе страны происхождения товара и удостоверению сертификатов страны происхождения:

Важный вопрос – работа по выполнению правительственного постановления № 719 (подтверждение российского происхождения произведенной продукции): работа непростая, очень важная, работать надо тщательно, нужны хорошие кадры. Их надо готовить, развивать методическую базу.

Ранее DK.RU писал о том, что Уральская торгово-промышленная палата готовится к выборам президента. Андрей Беседин, занимающий должность последние 10 лет, вновь выдвинул свою кандидатуру.

Также на этой неделе Ирина Зырянова, вице-президент УПН, возглавила Российскую гильдию риелторов.