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Российский бизнес перековался в оптимисты. Доля ожидающих худшего упала до минимума

Российский бизнес перековался в оптимисты. Доля ожидающих худшего упала до минимума
Автор фото: 200degrees. Иллюстрация: Pixabay.com

«Компании успешно адаптировались к высокой степени неопределенности». Бизнес практически перестал бояться пандемии как фактора остановки предпринимательской деятельности.

#НОВОСТИ

Пандемия коронавируса перестала быть главной угрозой российского бизнеса, а выручка большинства крупных компаний вернулась на докризисные уровни, пишет РБК со ссылкой на опрос Deloitte. В целом подъем переживает не только крупный, но и средний бизнес. 

Из 76 опрошенных финансовых директоров 56% оптимистично оценивают финансовые перспективы своих компаний, а пессимистов оказалось всего 4% — это минимальный показатель с начала 2015 г., за все время наблюдений. По итогам прошлого опроса оптимистов было 46%, а пессимистов — 21%. 

В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел… Компании успешно адаптировались к высокой степени неопределенности, — говорит партнер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Екатерина Трофимова.

82% респондентов ожидают, что доходы их компаний в первой половине 2021 г. вырастут, 65% предприятий уже вернули выручку на докризисный уровень или даже выше, 49% ждут роста операционной прибыли. Почти 50% планируют наращивать штат. Приоритетной стратегией для бизнеса 72% респондентов назвали цифровизацию.

Оптимисты поневоле. Российский бизнес экономит на всем подряд, но ждет роста доходов

Во многих отраслях предприниматели осознали, что пандемия не привела к остановке экономической активности, а массовая вакцинация от коронавируса дает повод для оптимизма, говорит Василий Чекулаев, гендиректор Coface Russia.

Ключевыми рисками в 2021 г. большинство респондентов назвали колебания валютных курсов и геополитические факторы, немногим отстает снижение экономической активности и сокращение спроса.

Автор: Андрей Пермяков
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