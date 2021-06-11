В Свердловской области богатые зарабатывают в 7,9 раза больше бедных

FinExpertiza, сеть профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, составила антирейтинг регионов России по неравенству доходов населения по итогам 2020 г. Мы в первой десятке.

Средние доходы россиян в 2020 г. составили 35,7 тыс. руб. в месяц, однако исследователи акцентируют внимание на том, что за средними цифрами скрывается серьезное имущественное расслоение доходов.

Для измерения неравенства доходов аналитики использовали квинтильный коэффициент. При таком подходе все население делится на пять равных групп (20%), а статистический ряд выстраивается в зависимости от уровня доходов — то есть в первую группу включаются граждане с наименьшим доходом, а в последнюю — с наибольшим. Соотношение средних доходов в двух крайних группах выступило индикатором неравенства между бедными и богатыми.

Согласно исследованиям аналитиков, первая группа россиян зарабатывает в месяц в среднем 82,5 тыс. руб. (46,2% от общих доходов населения), а пятая группа наименее обеспеченных граждан получает 9,8 тыс. руб. (5,5%). Таким образом, имущественная разница между богатыми и бедными в России составляет 8,4 раза.

Свердловская область заняла в антирейтинге FinExpertiza девятое место: самая обеспеченная группа региона получает в 7,9 раза больше денег, чем самая бедная.

Первое место в антирейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Там заработки обеспеченных превышают заработки малоимущих в 10,2 раза. В Ненецком автономном округе разница в 9,4 раза. Закрывает первую тройку антирейтинга Москва, где разница составляет 8,7 раза.

В Чукотском автономном округе квинтильный коэффициент составил 8,5, в Сахалинской области — 8,3, в Республике Адыгея — 8,2, в Санкт-Петербурге — 8,1, в Краснодарском крае — 8, в Якутии — 7,9.

В исследовании уточняется, что большинство перечисленных регионов являются лидерами по уровню средних доходов (кроме Адыгеи, Краснодарского края и Свердловской области).

Добавим, что в тех регионах России, где средние заработки наименьшие по стране, уровень имущественного расслоения небольшой. Так в рейтинг с наименьшей разницей вошли Карачаево-Черкесская Республика (коэффициент 5,3), Костромская область (5,4) и Еврейская автономная область (5,4).

Ранее DK.RU сообщал о том, что жителям Екатеринбурга нужно больше, чем среднестатистическим россиянам. Опрос провел портал SuperJob среди представителей экономически активного населения. Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц, а жителям Екатеринбурга для счастья нужно зарабатывать 174 тыс. руб. в месяц.

Напомним, что, согласно Росстату, россияне тратят сильно больше, чем зарабатывают. За первый квартал доходы граждан России составили 14,3 трлн руб., а расходы превысили 14,9 трлн руб. При этом расходы граждан на покупку товаров и оплату услуг составили 12,59 трлн руб. — это на 3,6% больше, чем годом ранее. За этот же период сбережения граждан уменьшились на 604,3 млрд руб., тогда как в первом квартале 2020 г. — на 363,9 млрд. руб. Накопления граждан сокращались со скоростью 6,7 млрд руб. в день.