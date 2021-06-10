Опять COVID. Екатеринбурские выпускники-2021 остаются без общегородского праздника

Роспотребнадзор рекомендовал городским властям отменить проведение единого школьного выпускного. На мероприятии планировалось собрать 3,5 тысячи школьников, окончивших 11-й класс.

Об отмене мероприятия сообщил первый замгубернатора региона Александр Высокинский, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора.

Мы планировали провести единый школьный выпускной оффлайн — эпидситуация позволяла. Но на заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5%. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее, — заявил чиновник.

Единый школьный выпускной должен был пройти 25 июня на площадке «Екатеринбург-Экспо», напоминает Justmedia. Выступать перед выпускниками пригласили звезду Black Star рэпера Мота, а вести мероприятие должен был музыкант Тимур Родригез.

Как сообщал DK.RU, ситуация с коронавирусом в стране после долгого плато начала ухудшаться: за последние сутки выявлен максимум заболевших с февраля — 11 699 новых случаев коронавируса. Всего в стране за время эпидемии выявлено более 5,16 млн заболевших, из них 4,77 млн выздоровели, 125 278 человек скончались. Количество активных случаев на 10 июня — 270 676.

Больше всего новых случаев обнаружено в Москве — 5245, в Санкт-Петербурге — 859, Московской области — 801.

Свердловская область входит в число регионов, где за сутки обнаружили более 100 новых случаев коронавируса. По данным оперштаба, 10 июня на Среднем Урале выявили 112 заболевших. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 318, общее число выписанных достигло 84 223, скончалось от болезни 3 546 человек.