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Опять COVID. Екатеринбурские выпускники-2021 остаются без общегородского праздника

Опять COVID. Екатеринбурские выпускники-2021 остаются без общегородского праздника
Иллюстрация: gazeta.ru

Роспотребнадзор рекомендовал городским властям отменить проведение единого школьного выпускного. На мероприятии планировалось собрать 3,5 тысячи школьников, окончивших 11-й класс.

#ДЕТИ#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Об отмене мероприятия сообщил первый замгубернатора региона Александр Высокинский, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора.

Мы планировали провести единый школьный выпускной оффлайн —  эпидситуация позволяла. Но на заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5%. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее, — заявил чиновник.

Единый школьный выпускной должен был пройти 25 июня на площадке «Екатеринбург-Экспо», напоминает Justmedia. Выступать перед выпускниками пригласили звезду Black Star рэпера Мота, а вести мероприятие должен был музыкант Тимур Родригез.

Как сообщал DK.RU, ситуация с коронавирусом в стране после долгого плато начала ухудшаться: за последние сутки выявлен максимум заболевших с февраля — 11 699 новых случаев коронавируса. Всего в стране за время эпидемии выявлено более 5,16 млн заболевших, из них 4,77 млн выздоровели, 125 278 человек скончались. Количество активных случаев на 10 июня — 270 676. 

Больше всего новых случаев обнаружено в Москве — 5245, в Санкт-Петербурге — 859, Московской области — 801. 

Свердловская область входит в число регионов, где за сутки обнаружили более 100 новых случаев коронавируса. По данным оперштаба, 10 июня на Среднем Урале выявили 112 заболевших. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 318, общее число выписанных достигло 84 223, скончалось от болезни 3 546 человек.

Автор: Инна Вейн
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