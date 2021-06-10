Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.06
72,19
87,80
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Полпред УрФО пообещал поддержать строительство нового микрорайона в Екатеринбурге

Полпред УрФО пообещал поддержать строительство нового микрорайона в Екатеринбурге
Иллюстрация: zanostroy.ru

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев назвал застройку территории рядом с Академическим одним из важных инвестиционных проектов Свердловской области.

#ИНВЕСТИЦИИ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Перспективы новой застройки Владимир Якушев оценил сегодня во время своей пресс-конференции, посвященной инвестиционной привлекательности региона.

Свердловская область подписала серьезное соглашение и, я думаю, в ближайшее время мы получим продолжение, потому что планируется визит директора «Дом.рф» Виталия Мутко, и мы будем этот проект обсуждать — прежде всего, конечно, регион, но и мы поможем, чем сможем, — приводит слова полпреда агентство ЕАН.

По словам Владимира Якушева, застройка потребует больших затрат на инфраструктуру. «Дом.рф» может предложить разные инструменты для финансирования, к примеру, инфраструктурные облигации.

Напомним, о создании нового жилого микрорайона стало известно на прошлой неделе. Как рассказывал DK.RU, 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Евгений Куйвашев  заключил  соответствующее соглашение  с председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом и президентом ГК «КОРТРОС» Вениамином  Голубицким. Позднее замгубернатора Александр Высокинский рассказал о проекте подробнее. В частности, он сообщил, что для его реализации планируется привлечь большие частные инвестиции.

Мы говорим о привлечении на территорию Екатеринбурга более 400 млрд руб. частных инвестиций, о привлечении федеральных источников для строительства 33 школ в этом районе, строительства детских садов, — рассказал Высокинский.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Единая Россия» может пойти на выборы без своего руководителя Дмитрия Медведева«Единая Россия» может пойти на выборы без своего руководителя Дмитрия Медведева
  • «Применим индивидуальный подход». В думе Екатеринбурга задумались, чем заменить тополя«Применим индивидуальный подход». В думе Екатеринбурга задумались, чем заменить тополя
  • Алексей Орлов пригласил в «Совет неравнодушных» при мэрии Шахрина и МосквинаАлексей Орлов пригласил в «Совет неравнодушных» при мэрии Шахрина и Москвина
  • В России снова стреляют. Трое раненых в разных городах страныВ России снова стреляют. Трое раненых в разных городах страны
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.