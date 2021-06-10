Полпред УрФО пообещал поддержать строительство нового микрорайона в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев назвал застройку территории рядом с Академическим одним из важных инвестиционных проектов Свердловской области.

Перспективы новой застройки Владимир Якушев оценил сегодня во время своей пресс-конференции, посвященной инвестиционной привлекательности региона.

Свердловская область подписала серьезное соглашение и, я думаю, в ближайшее время мы получим продолжение, потому что планируется визит директора «Дом.рф» Виталия Мутко, и мы будем этот проект обсуждать — прежде всего, конечно, регион, но и мы поможем, чем сможем, — приводит слова полпреда агентство ЕАН.

По словам Владимира Якушева, застройка потребует больших затрат на инфраструктуру. «Дом.рф» может предложить разные инструменты для финансирования, к примеру, инфраструктурные облигации.

Напомним, о создании нового жилого микрорайона стало известно на прошлой неделе. Как рассказывал DK.RU, 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Евгений Куйвашев заключил соответствующее соглашение с председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом и президентом ГК «КОРТРОС» Вениамином Голубицким. Позднее замгубернатора Александр Высокинский рассказал о проекте подробнее. В частности, он сообщил, что для его реализации планируется привлечь большие частные инвестиции.