Полпред УрФО пообещал поддержать строительство нового микрорайона в Екатеринбурге
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев назвал застройку территории рядом с Академическим одним из важных инвестиционных проектов Свердловской области.
Перспективы новой застройки Владимир Якушев оценил сегодня во время своей пресс-конференции, посвященной инвестиционной привлекательности региона.
Свердловская область подписала серьезное соглашение и, я думаю, в ближайшее время мы получим продолжение, потому что планируется визит директора «Дом.рф» Виталия Мутко, и мы будем этот проект обсуждать — прежде всего, конечно, регион, но и мы поможем, чем сможем, — приводит слова полпреда агентство ЕАН.
По словам Владимира Якушева, застройка потребует больших затрат на инфраструктуру. «Дом.рф» может предложить разные инструменты для финансирования, к примеру, инфраструктурные облигации.
Напомним, о создании нового жилого микрорайона стало известно на прошлой неделе. Как рассказывал DK.RU, 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Евгений Куйвашев заключил соответствующее соглашение с председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом и президентом ГК «КОРТРОС» Вениамином Голубицким. Позднее замгубернатора Александр Высокинский рассказал о проекте подробнее. В частности, он сообщил, что для его реализации планируется привлечь большие частные инвестиции.
Мы говорим о привлечении на территорию Екатеринбурга более 400 млрд руб. частных инвестиций, о привлечении федеральных источников для строительства 33 школ в этом районе, строительства детских садов, — рассказал Высокинский.