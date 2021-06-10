Писателя Быкова могли отравить «новичком»

Интернет-издания Bellingcat и The Insider провели расследование отравления писателя, публициста и журналиста Дмитрия Быкова и пришли к неожиданным выводам. В деле снова смертельный яд.

В апреле 2019 г. Дмитрий Быков летел самолетом из Екатеринбурга в Уфу, когда ему резко стало плохо. Писатель был госпитализирован и введен в медикаментозную кому, ему делали искусственную вентиляцию легких. Позже, придя в сознание, он заявил, что причиной этого стало отравление.

Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления не установлена. Врач-реаниматор, который мной занимался, сразу сказал: «Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело», — пояснил писатель в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По данным расследования Bellingcat и The Insider, федеральная служба безопасности следила за Дмитрием Быковым с 2018 г. Журналисты утверждают, что перед вылетом из Новосибирска 13 апреля 2019 его могли отравить те же сотрудники ФСБ, которые предположительно покушались на жизнь Алексея Навального. 15 апреля писатель вылетел в Екатеринбург, откуда на следующий день отправился в Уфу. Сопоставив картину симптомов Быкова с симптомами, которые описывались у Навального, расследователи пришли к выводу, что публицист контактировал с «новичком» (боевое отравляющее вещество). Г-н Быков заявил, что у него нет догадок о мотивах отравления и самом веществе.

Меня эти доказательства убеждают. Это такой аналог государственной премии. И мне, не скрою, приятно, что моя скромная деятельность оценивается такими масштабными затратами. Там одних билетов сколько. Я бы лучше деньгами взял, — прокомментировал писатель результаты расследования «Коммерсанту».

Дополним, бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал писателей обратиться к Владимиру Путину с просьбой о расследовании отравления Быкова.

Дмитрий Быков один из лучших русских поэтов. Я считаю, что все русские писатели должны написать открытое письмо президенту России и потребовать расследования в отношении его отравителей. Бывают времена, когда надо публично озвучивать свою позицию, — написал Ройзман на своей странице в Twitter.

Накануне происшествия Дмитрий Быков дал эксклюзивное интервью для DK.RU, в котором рассказал, когда и где стоит критиковать власть.

Вы и так знаете, что нормальное право всякого человека — это критиковать власть там, где он живет. Почему же я должен для этого уезжать куда-то? И оттуда ее критиковать. Если я уеду, я буду критиковать тамошнюю власть. А здешнюю буду в припадке ностальгии хвалить и говорить: чего вам, сукам, не хватает — трехразовое горячее питание! Вспомните своих дедов, которые босиком в школу за три версты ходили, — заявил он.

Андрей Мовчан, СЕО Movchan’s Group, комментируя ситуацию с отравлением Навального, подметил, что тот получил квалифицированную помощь врачей из Омска, Москвы и Германии, в то время как Быков не удостоился и столичной больницы: