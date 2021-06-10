В «Синаре» назвали стоимость объектов Универсиады и рассказали о концессии на трамваи

В 34 млрд руб. оценил стоимость строительства объектов Универсиады Михаил Ходоровский, генеральный директор группы «Синара» — эта компания выступает генеральным подрядчиком строительства.

Топ-менеджер группы «Синара» провел сегодня пресс-конференцию, на которой осветил несколько актуальных вопросов, связанных с деятельностью предприятия в Екатеринбурге. В частности, Михаил Ходоровский коснулся таких тем, как строительство объектов Универсиады-2023, возведение нового зала Свердловской филармонии и концессия электротранспорта Екатеринбурга. Самое главное — в материале DK.RU.

По словам Михаила Ходоровского, общая стоимость объектов Универсиады, строительством которых занимается группа «Синара», оценивается сейчас в 34 млрд руб. Однако это не окончательная сумма, поскольку экспертизу не прошли еще два объекта — улично-дорожная сеть и медцентр. Они должны получить экспертное заключение до 1 октября 2021 г. После этого итоговая стоимость может вырасти до 36-37 млрд руб.

Не мы определяем цифры. Мы как генподрядчик должны организовать процесс строительства, обеспечить надлежащее качество и — самое сложное — уложиться в срок, — подчеркнул гендиректор «Синары».

Он добавил, что все строящиеся объекты планируют сдать в 2022 г., поскольку спортивные объекты вначале будут эксплуатироваться в тестовом режиме.

Всего группа «Синара» строит к Всемирным студенческим играм восемь объектов в микрорайоне «Новокольцовский». Среди них Дворец водных видов спорта и так называемая Деревня Универсиады, в которой во время игр будут жить спортсмены, а затем здания перейдут Уральскому федеральному университету для создания кампуса.

Как рассказывал DK.RU, летние Всемирные студенческие игры в Екатеринбурге пройдут с 8 по 19 августа 2023 г. Общая стоимость подготовки и проведения спортивного события оценивается в 64 млрд руб. Группа «Синара» выступает генеральным подрядчиком строительства.

Что касается строительства еще одного значимого для Екатеринбурга объекта — нового зала филармонии по проекту Zaha Hadid Architects, — группа «Синара» будет участвовать в конкурсе, но финансировать проект не готова.

Мы не хотим строить объект за свои деньги. Нам надо обеспечить финансирование другим проектам. Мы участвовали в обсуждении этого проекта, проводили экспертизу. Когда будет объявлен конкурс на строительство, обязательно примем в нем участие. Выиграем — будем строить, — заявил на пресс-конференции Михаил Ходоровский.

Еще одна тема, которой коснулся топ-менеджер группы «Синара», — концессия электротранспорта в Екатеринбурге и запуск трамваев в Верхнюю Пышму.

Группа «Синара» была готова взять в концессию запуск трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, если бы власти это предложили. Но этого не произошло, — пояснил Михаил Ходоровский.

Он также рассказал, что пока нет конкретики о передачи в концессию электротранспорта в самом Екатеринбурге.

Сейчас мы не ведем никаких переговоров по Екатеринбургу. Да, были какие-то обсуждения, но пока результата нет. Будут соответствующие предложения — вернемся к вопросу, — сказал гендиректор группы «Синара» и добавил: — В области транспортного машиностроения и городского транспорта нам интересно все. Но заниматься дискуссиями и рассуждениями мы не можем, надо получать результат. Для этого нужна конкретика: какая форма, какие условия, какие сроки. Власти Екатеринбурга этого пока не озвучивают.

Напомним, концессия предусмотрена транcпортной реформой, о которой уже несколько лет говорят власти города. Как рассказывал DK.RU, в сентябре 2020 г. была представлена новая транспортная схема Екатеринбурга. Согласно документу, управление подвижным составом планируется передать в концессию — частные структуры должны будут обновить парк. Также предлагалось поднять стоимость проезда до 32 руб. и ввести единый проездной. Заместитель мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов рассказал, что тарифную сетку будут пересматривать уже в 2021 г., при этом чиновники могут изменить планы по повышению стоимости проезда.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. На концессию по электротранспорту претендуют три компании — «Уралтрансмаш» (входит в НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»), «Трансмашхолдинг» (бенефициары этой компании — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев) и «Группа Синара».