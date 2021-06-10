В России выявлен максимум заболевших коронавирусом с февраля

В последние дни заболеваемость Covid-19 растет и превысила 11 тыс. случаев в день. За последние сутки от коронавируса скончались 383 человека.

За последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 10 096 человек, 383 умерли, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Всего в стране выявлено более 5,16 млн заболевших, из них 4,77 млн выздоровели, 125 278 человек скончались. Количество активных случаев на 10 июня — 270 676.

Больше всего новых случаев обнаружено в Москве — 5245, в Санкт-Петербурге — 859, Московской области — 801. Более 100 заболевших зафиксировано также в Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Свердловской, Саратовской и Ленинградской областях, в Крыму, Бурятии, Якутии, а также в Красноярском крае.

10 заболевших и меньше зафиксировано на Камчатском крае, в Карачаево-Черкесии, Адыгее, Северной Осетии, Тыве, Чечне, Магаданской области, Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономном округах.

Из-за роста числа заболевших в Москве власти попросили жителей меньше контактировать друг с другом, угрожая в ином случае снова штрафовать за отсутствие масок и перчаток. Вместе с тем на локдаун город решили не закрывать.