Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.06
72,19
87,80
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ВТБ обновил линейку депозитов для предпринимателей

ВТБ обновил линейку депозитов для предпринимателей
Иллюстрация: https://pixabay.com/

ВТБ запустил обновленную депозитную линейку для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь предприниматели могут открыть в банке новые депозиты «Авансовый» и «Залоговый».

Оформить «Авансовый» депозит можно в рублях на срок до года без ограничения по минимальной и максимальной суммам. Выплата процентов осуществляется на следующий рабочий день. Депозит «Залоговый» доступен клиентам в рублях и иностранной валюте и может служить обеспечением по нескольким кредитным или документарным продуктам банка.

В рамках продуктовой стратегии мы стремимся обеспечить клиентам максимальный выбор вариантов для размещения средств в зависимости от их бизнес-задач, стабильную доходность и комфорт при использовании депозитных продуктов. Помимо расширения линейки депозитов и запуска новых предложений, мы реализовали возможность просмотра состояния счета, истории операций и реквизитов в онлайн-режиме, — прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Всего в линейке депозитов ВТБ представлено шесть предложений, которые сочетают выгодные процентные ставки, возможность пополнения и расходования средств, вариативные суммы и сроки размещения. Депозит «Универсальный» позволяет клиентам выбрать периодичность выплаты процентов и досрочно расторгнуть сделку. «Фиксированный» предусматривает досрочное расторжение по фиксированной ставке. «Гибкий» депозит опционален в части пополнения и частичного снятия средств, «Овернайт» подходит для размещения на один рабочий день.

Подробная информация о депозитных продуктах ВТБ на сайте банка.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Единая Россия» может пойти на выборы без своего руководителя Дмитрия Медведева«Единая Россия» может пойти на выборы без своего руководителя Дмитрия Медведева
  • «Применим индивидуальный подход». В думе Екатеринбурга задумались, чем заменить тополя«Применим индивидуальный подход». В думе Екатеринбурга задумались, чем заменить тополя
  • Алексей Орлов пригласил в «Совет неравнодушных» при мэрии Шахрина и МосквинаАлексей Орлов пригласил в «Совет неравнодушных» при мэрии Шахрина и Москвина
  • В России снова стреляют. Трое раненых в разных городах страныВ России снова стреляют. Трое раненых в разных городах страны
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.