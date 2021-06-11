На территории Екатеринбург-Сити открываются новые гастроточки

Сеть ресторанов Good Community, в которую входит BREADWAY-café и ресторан the BARBARA, открывает новую летнюю веранду в Башне Исеть. Это существенно изменит внешний вид Екатеринбург-Сити.

Запуск BREADWAY-café пришелся на непростое время. Через два месяца после открытия в 2020 г. грянула пандемия. Заведения общественного питания были вынуждены уйти на карантин. Выжили лишь те, кто смог вовремя подстроиться под ковидные условия, переориентироваться на доставку, донести посетителям свои ценности и увлечь четко выверенной концепцией.

BREADWAY (BW) не просто пережил пандемию, но и сумел сразу после снятия ограничений привлечь к центральной локации дополнительный трафик людей. Вместе с рестораном the BARBARA он собирает порядка 15 000 человек в месяц. И это число будет только расти. Ведь, если в 2020 г. к посещению был открыт только внутренний зал кафе (BW рассчитан на 90 посадочных мест + закрытая часть летней веранды на 30 мест, BARBARA — на 110), то в 2021-м двери приветливо распахнула веранда BREADWAY, рассчитанная на 50 мест.

Кроме того, к открытию готовится терраса ресторана BARBARA, которая вместит в этом году порядка 90 гостей (к лету 2022-го добавится еще около 50 мест на открытой части).

Фото: летняя веранда BREADWAY

Терраса «Барбары» откроется уже к концу июня. К ее запуску мы готовим новое меню, в стиле, конечно же, самой Барбары. Блюда нового меню будут по-прежнему сопровождаться эффектной подачей и отличаться непревзойденным вкусом. К примеру, мы будем подавать гостям (внимание, спойлер!) паккери с печёным баклажаном, говядиной и страчателлой, осьминога с бейби картофелем, шпинатом, томатами Черри и соусом из печеной паприки и десерт под названием «Жемчужина Барбары» с кокосом и манго, — рассказывает Руслан Мухаметшин, генеральный директор Good Community.

Фото: паккери с печёным баклажаном, говядиной и страчателлой

Фото: десерт «Жемчужина Барбары» с кокосом и манго

К слову, за составление меню всей сети отвечает бренд-шеф Рустам Гимадутдинов. Перед запуском проекта он ездил на двухнедельную стажировку в ресторан из Владивостока Zuma, где узнал все тонкости работы с морскими гадами.

Барбара — проект уникальный. Помимо локации, концепции, сервиса мы сделали большую работу над эмоциональной составляющей. Все точки контакта с гостем — детали, кухня, подача блюд — это все Барбара, которая заставляет удивляться. Она смелая, эксцентричная, немного загадочная, даже в рамках разумного эпатажная, — продолжает Руслан Мухаметшин.

Кстати, за полгода существования ресторан вошел в топ премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2021». Оргкомитет фестиваля, состоящий из рестораторов, журналистов, топ-менеджеров отметил «Барбару» за создание концепции 6S (shell, sex, sea, sun, sky, sent). Это ключевые точки контакта, которые прослеживаются во всем — от меню и до пасхалок, которые можно легко считать уже в самом заведении.

Фото: зал ресторана the BARBARA

Первое заведение сети Good Community — BREADWAY-café — также удостоилось отметки фестиваля «Пальмовая ветвь». Яркое, нарядное, немного богемное, для кого-то утреннее (есть завтраки до 12), а для кого-то вечернее — это заведение, подходящее для любого повода.

С момента открытия мы расширили свои возможности и видение проекта. Наше производство стало больше, штат вырос в три раза, мы задаем для себя высокую планку, чтобы наши гости даже не задумывались, куда идти на завтрак, где купить булку хлеба или заказать торт, — рассказывает Анастасия Денисова, директор по развитию и автор концепций Good Community.

BREADWAY получился действительно нарядным: стены здесь расписаны вручную, много живой зелени, перьев, темных портьер. Авторский плейлист переносит посетителей из Екатеринбурга прямиком на театральный Бродвей. Детали чувствуются во всем: в одном зале стоит витрина с десертами (за них отвечает Дмитрий Зиновьев), вендинговый аппарат с миниатюрами игристого.

Вендинг нам передал Аркадий Новиков. Это единственный в своем роде аппарат в России, — отмечает Анастасия Денисова.

Фото: green-room BREADWAY-café

На завтраки в кафе в этом сезоне предлагают поленту с креветками, беконом и пармезаном, будда-боулул с авокадо, панкейки с сырным кремом, краффин Тирамису и пр. А еще Рустам Гимадутдинов настоятельно рекомендует отведать в BW паштет с авокадо, томатным соусом, кешью и чипсами из тортильи.

Фото: паштет с авокадо, томатным соусом, кешью и чипсами из тортильи

Открытие концептуальных ресторанов напрямую влияет на развитие Екатеринбург-Сити. Если еще несколько лет назад горожане привыкли отдыхать на центральной части набережной и обходить стороной на тот момент новый район Башни Исеть, то сейчас район Башни стал местом притяжения горожан. Дополнительный трафик генерируют в том числе и рестораны. В ближайшие годы район будет расширяться. В течение ближайших 10 лет здесь построят пять небоскребов, а вдоль улицы Челюскинцев разместятся три офисных здания высотой 16–25 этажей.

Good Community также планирует развиваться и открыть в ближайшем будущем еще несколько заведений.