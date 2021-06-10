Растут и техногиганты, и акции российских компаний: на фондовом рынке волна позитива

Позитивная внешняя конъюнктура и успешный сезон отчетности создали благоприятные условия для роста российского фондового рынка на прошлой неделе, большинство глобальных индексов также в плюсе.

Наталья Шашурина, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге​:

— По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись в плюсе. В пятницу Nasdaq стал лидером среди основных американских индексов, обусловленным ростом нескольких компаний с мега-капитализацией, таких как Microsoft и Apple. Однако по итогам недели все три основных фондовых индекса США показали сравнимые результаты: Nasdaq +0,6%, Dow Jones +0,7% и S&P 500 +0,6%.

Ключевым событием прошедшей недели в США стала публикация в пятницу майского отчета по рынку труда. Согласно отчету, безработица в США в мае снизилась до 5,8% против ожиданий на уровне 5,9%, хотя данный показатель еще далек от «таргета» ФРС в 4,5%. А увеличение себестоимости продукции, включая затраты на оплату труда, приводит к росту цен производителей, а в конечном счете, и потребительских цен, ускорение которых Федрезерву становится все сложнее объяснить временными факторами. Даже министр финансов США Дж. Йеллен, которая одно время возглавляла ФРС США, заявила на минувшей неделе о положительном эффекте некоторого ужесточения монетарной политики.

Среди громких корпоративных новостей прошлой недели отметим сообщение крупнейшего производителя мяса в США и в мире – компании JBS – о взломе компьютерных систем программами-вымогателями, в результате которого была прервана работа всех его предприятий по производству мяса.

Аналитики мясного рынка заявили, что закрытие предприятий из-за взлома JBS вскоре может привести к повышению потребительских цен на многие виды мясной продукции, которые в этом году и без того выросли из-за высокого спроса и проблем с наймом.

На текущей неделе в центре внимания инвесторов будет находиться отчет о росте потребительских ценах (CPI) за май. Экономисты прогнозируют, что индекс потребительских цен вырастет на 4,7% г/г после роста на 4,2% в апреле. В свете последних данных о майском росте заработной платы, а также информации о массовом повышении цен многими ведущими торговыми сетями страны беспокойство в отношении глобальной инфляции находит, вероятно, все больше оснований.

Инвесторы также будут внимательно следить за продолжением сезона отчётности во главе с такими компаниями, как Momo, Vail Resorts, REV Group, GameStop, Campbell Soup, Chewy, Best Inc и Navistar.

Что вообще происходит в мире инвестиций?

В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор огласит свою позицию в отношении необходимости сохранения или постепенного сворачивания программы ликвидности.

Позитивная внешняя конъюнктура и успешный сезон отчетности создали благоприятные условия для роста российского фондового рынка на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи повысился на 0,6%, индекс РТС — на 1,3%.

На фоне сильных рынков энергоресурсов и позитивных ожиданий в отношении встречи президентов России и США в Вене на следующей неделе (16 июня) российский фондовый рынок показал на прошлой неделе отличные результаты. Индекс Мосбиржи вырос на 2,1%, долларовый РТС повысился на 2,7%.

Опережающие результаты показали бумаги нефтегазового сектора во главе с Лукойлом (+9,2%) и Новатеком (+8%).

В конце недели подросли технологические компании на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, а также акции компаний-застройщиков — ПИК (+7,7%), ЛСР (+4,9%) на новостях о частичном продлении программы льготной ипотеки в РФ еще на год.

Среди основных аутсайдеров недели фигурировали бумаги металлургических компаний, корректирующихся на сообщениях о замедлении темпов роста цен на металлопродукцию на внешних рынках, а также на опасениях дополнительной налоговой нагрузки отрасли.

Ожидаем постепенного снижения активности на рынке по мере приближения саммита России и США.

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