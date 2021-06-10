«Мы точно не оказались в девяностых?». В Екатеринбурге участились случаи криминала

«Налицо серьезная угроза общественной безопасности, нужно всерьез разговаривать. Но вместо этого шеймим самокатчиков», — Александр Белоусов предлагает властям обратить внимание на ситуацию в городе.

Александр Белоусов, член Общественной палаты Екатеринбурга пятого состава, старший научный сотрудник в институте философии и права УрО РАН, отметил, что в городе все чаще происходит насилие. На своей странице в Facebook Александр Белоусов попытался разобраться в ситуации и привлек внимание к проблемам общественной безопасности.

Девушка идет в бар, затем ее находят мертвой. Человека бьют трубой по голове. Ревнивец во дворе пырнул ножом какого-то мужчину, проткнув печень. А другой по пьянке зарезал трех человек. Кто-то стреляет из окна по людям и попадает в девочку. И все это на протяжении последних пару недель. Мы точно не попали в какую-то машину времени и не оказались в девяностых? Налицо серьезная угроза общественной безопасности. Об этом нужно начинать всерьез разговаривать. Но мы вместо этого шеймим самокатчиков, — рассказал Белоусов.

Кандидат политических наук адресовал свои вопросы Общественной палате Екатеринбурга и комиссии по безопасности жизнедеятельности населения городской думы.

У нас скоро будет Уральская ночь музыки 2021. Но в такой ситуации проводить подобное массовое мероприятие, возможно, просто небезопасно. Кто сможет гарантировать сегодня, что на ней никого снова не зарежут или не пристрелят? Наконец, подобный всплеск насилия чем обусловлен? Случайно совпадение? Накопленный запас агрессии за время пандемии или что-то еще? Вопросов, увы, больше, чем ответов, — закончил Белоусов.

Пользователи сети поддержали Белоусова. Так, журналист Александр Дармин считает, что полиции действительно проще наказать нарушителя ПДД, нежели системно бороться с криминалом.

Только сегодня говорил друзьям, что самокаты стали идеальным решением для властей как общий враг с обществом. Теперь можно понемногу что-то делать, типа снижать скорость в центре, пару оштрафовать, с десяток эвакуировать, кого-то запретить и каждый раз обществом будет благостно вздыхать — ну вот, не зря на своих Мерседесах на детских площадках паркуются, делают ведь для народа что-то, заботятся. С самокатами KPI понятный. С убийцами и насильниками посложнее. Но что делать зимой? Там самокатов не будет... Боюсь, что примутся за прохожих в обуви без толстого протектора — те ведь могут поскользнуться, разогнаться и сделать несколько реальных угроз и зацепок. Сплотимся же!

Математик Иван Тим считает, что угроза общественной безопасности возникает всякий раз, когда падает уровень доходов населения: «Хотите зреть в корень, что ж, вот он: в 2014 г. мы все обеднели в два раза, а сейчас случился всплеск инфляции. Люди дотратили свои сбережения тучных лет и взяли уже все кредиты, какие можно было взять. Вот и все. Оптимизма это не прибавляет».

Владимир Окуньков, президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов, сказал, что в России такой показатель эффективности власти как «уровень преступности» давно позабыт, а во всем цивилизованном мире он наиглавнейший. «Спросу у нас нет (ответственности), так зачем одно место рвать?» — закончил Окуньков.

Дополним, что, по данным ГУ МВД, за пандемийный 2020 г. в полицию Екатеринбурга поступило почти 144 тыс. заявлений о преступлениях. Полицейские в областном центре раскрыли 8,5 тыс. преступлений. Рекордный рост показали случаи изнасилований (+76,5%), преступления с финансово-кредитной системой (+89,8%), фальшивомонетничество (+141,4%).

В целом, уровень преступности в Свердловской области на 100 тыс. населения вырос и составил 1355,3 преступления в 2020 г. против 1338,3 в допандемийном году.

Напомним, 10 июня в Екатеринбурге, в микрорайоне Химмаш, мужчина стрелял по прохожим из охотничьего карабина. В результате были ранены девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Стрелявшего задержали в ходе штурма квартиры. Следователь в суде сообщил, что стрелок частично признал вину.

Ранее DK.RU рассказывал о стрельбе в казанской гимназии №175. 19-летний Ильназ Галявиев, вооружившись автоматическим дробовиком Hatsan Escort, пришел в гимназию, которую окончил четыре года назад. В результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек. После этого происшествия Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.